Bu kez Trabzon'da 'Kudüs Konferansı'

Trabzon Kudüs Kardeşlik Derneği’nin Anadolu Gençlik Derneği ile Of Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde önceki gün konferans düzenlediği ortaya çıktı.

Aytunç Ürkmez
Yayınlanma: 24.12.2023 - 03:00
Bu kez Trabzon'da 'Kudüs Konferansı'
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Programa Of İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu’nun katılması dikkat çekti.

Cumhuriyet, derneğin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in kurucusu olduğu Cihannüma Derneği’nin Malatya temsilciliği ile Malatya’daki okullarda “Kudüs Konferansı” düzenlemesini gündeme getirmişti.


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