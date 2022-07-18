Bursa’da okulda dansöz oynatılmıştı: O müdür hakkında yeni gelişme!

18 Temmuz 2022 Pazartesi, 12:54

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde bulunan Çalı İlkokulu, Çalı İmam Hatip Ortaokulu ve Şehit Piyade Kurmay Yarbay İlker Çelikcan Ortaokulu’nun ortak kullandığı çok amaçlı salonda Çalı İlkokulu Okul Aile Birliği tarafından okula gelir elde etmek için etkinlik düzenlendi.

Mayıs ayında kadınlara yönelik olarak düzenlenen Anneler Günü ve Hıdırellez etkinliğinde dansöz oynatılması kamuoyu tarafından tepki ile karşılanmıştı. Tepkilerin ardından Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü inceleme ve soruşturma başlatırken, Çalı İlkokulu müdürü Coşkun Şahiner de görevden uzaklaştırılmıştı.

Cumhuriyet’in edindiği bilgilere göre Şahiner, Bursa’nın Osmangazi ilçesinde bulunan Remzi Zümrüt İlkokulu’nda göreve başladı.

(Görevden alınmadan önce)

EĞİTİM MÜFETTİŞLERİ BAŞKANI: BİLGİM YOK

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim Müfettişleri Başkanı Adil Korkmaz, “Şu an için biz Milli Eğitim soruşturma birimi olarak dosyamızı tamamladık. İlgili birimlere teslim ettik. İşlemler diğer birimler tarafından yürütülüyor. Arkadaşın orada göreve başlayıp, başlatılmadığıyla ilgili şu an benim bilgim yok” ifadelerini kullandı.

“Göreve başladığını kime sorabiliriz” sorumuza ise Korkmaz, “Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne sorabilirsiniz” diye yanıt verdi.

"MÜDÜRLE GÖRÜŞÜLMESİ DAHA DOĞRU OLUR"

Korkmaz’ın açıklaması üzerine Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nü aradık. Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Muharrem Tüfekçi’nin bu hafta izinli olduğu bilgisini aldık. Müdür vekili Mehmet Orhan ise konuya ilişkin müdürle görüşülmesinin daha doğru olacağını belirtti.

(Görevden alındıktan sonra)

ÖĞRETMEN OLARAK GÖREVE BAŞLADI

Cumhuriyet’in edindiği bilgilere göre Coşkun Şahiner, Remzi Zümrüt İlkokulu’nda öğretmen olarak göreve başladı.

"OKULLARIMIZ SAHİPSİZ DEĞİLDİR"

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Eğitim-İş Sendikası Bursa Şube Başkanı Yeliz Toy, “Eğitim-İş olarak, öğrencilerimizin sağlıklı, güvenli koşullarda eğitim görmesini sağlamak temel mücadele alanlarımızdan biridir. Çalı'da yaşanan skandal olaydan sonra Okul Aile Birliği Yönetmeliği'nin değişmesi ve temel öğretim kurumlarına da ödenek gönderileceğinin Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından ilan edilmesi, mücadelemizin sonucudur” dedi.

“Konuyla ilgili olarak disiplin soruşturmasının tamamlandığı bilgisi de bizlere ulaştı” diyen Toy açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Bundan sonraki süreçte de, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı hazırlık toplantısında Bakan Özer'in ilan ettiği gibi, kayıt döneminde velilerden bağış dahi toplanmaması ve bilim yuvası olan okullarımızın en sağlıklı şekilde öğrencilerimizin eğitimine hazır hale getirilmesi ile eğitim öğretim dönemi boyunca okulların Okul Aile Birliği adı altında para toplamaması konusunda gereken takibi yapacağız. Enkaz haline gelen kamusal eğitimin, her öğrencinin hakkı olan çağdaş, bilimsel ve parasız eğitime dönüşmesi için mücadele edeceğiz. Eğitim-İş Bursa Şubesi olarak Çalı'daki olayı duyurduğumuzda gerekli hassasiyeti gösteren toplumun ilerici kesimlerine, kamuoyuna ve sesimiz olan çağdaş gazetecilere teşekkür ederiz. Okullarımız sahipsiz değildir”

NE OLMUŞTU?

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde bulunan bir okula ait salonda mayıs ayında kadınlara yönelik olarak düzenlenen etkinlikte dansöz oynatılmıştı. Konuyla ilgili Eğitim-İş Sendikası Bursa Şube Başkanı Yeliz Toy, “Merak ediyoruz, bugün dansöz oynatarak okula para toplamaya çalışanlar yarın daha neler yapacak?” diyerek tepki göstermişti.

6 Haziran’da Cumhuriyet’e konuşan Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Muharrem Tüfekçi, “Mevzuatı işletiyoruz. Gereken inceleme ve soruşturma yapılıyor. Okul aile birliği yönetimi olayın ardından görevden alındı. İşin aslı şu; Anneler Günü ve Hıdırellez eğlencesi gibi bir kırsal alan etkinliği düzenlemişler. Aslına bakarsanız dansöz çağırma gibi bir şey yok. Kadın kadına eğlencelerde şantöz daveti oluyor. Getirilen şantöz de onun kızı o aslında. Özel dansöz tutma diye bir şey söz konusu değil” ifadelerini kullanmıştı.

Ayrıca Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Okul müdürü hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmış olup, konu hakkındaki çalışmalar, tüm boyutlarıyla ve hassasiyetle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denilmişti.

OKUL AİLE BİRLİKLERİNE ‘MİLLİ, AHLAKİ, MANEVİ DEĞER’ DENETİMİ GELMİŞTİ

Okulda dansöz oynatılmasının gündem olmasından üç gün sonra (9 Haziran’da) Milli Eğitim Bakanlığı yönetmelikte dikkat çeken değişiklik yapılmıştı. Okul aile birlikleri etkinlikleri artık “Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerine” uygun olarak düzenlenecek ve tamamıyla okul müdürünün denetim ve sorumluluğunda olacağı açıklanmıştı.

Konuya ilişkin 10 Haziran tarihinde Bursa’da açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Ülkemizin milli ve manevi değerlerine tezat teşkil eden hiçbir etkinliğe izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

BAZI VELİLER MÜDÜRÜ DESTEKLEMİŞTİ

Öte yandan karne günü öğrenciler karnelerini aldığı sırada bazı veliler okul müdürü Coşkun Şahiner’in göreve geri getirilmesi için okul önünde basın açıklaması düzenlemişti.

Açıklamada, “Bu görüntülerin oluşmasında bizzat bir eksikliği ve suçu olmadığı açıktır. Soruşturma sürecinde kendisinin çok yıprağını da biliyoruz. Coşkun Şahiner müdürümüzün yanındayız” denilmişti.