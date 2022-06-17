Rusya’da casus alarmı: Ünlü dansöze vatana ihanet suçlaması

17 Haziran 2022 Cuma, 11:09

24 Şubat'tan beri Ukrayna ile savaş halinde olan Rusya'da dikkat çekici bir gelişme yaşandı. 33 yaşındaki dansöz Yekaterina Zavalishina, “casus” iddiası ve “vatana ihanet” suçlamalarıyla Moskova’da gözaltına alındı. “Katya” lakabını kullanan Zavalishina’nın Moskova’dan kaçmak üzereyken yakalandığı belirtildi.

Dansözlüğü tam zamanlı olarak çalıştığı işletme analistliği görevinin yanı sıra yapan ve performanslarıyla tanınan Zavalishina’nın “devlet sırlarını yabancı ülke temsilcisine verdiği” iddia edildi.

Genç kadının “gizli devlet sırlarını” hangi ülkenin temsilcisiyle paylaştığı açıklanmazken, Zavalishina’nın Moskova’dan İsviçre’ye kaçmak üzereyken yakalandığı duyurulurken ağustos ayının ortasında görülecek duruşmaya kadar cezaevinde tutulacağı öğrenildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Sözcü'nün aktardığı habere göre; gözaltına alınan Zavalishina, suçlu bulunması durumunda 20 yıla kadar hapis cezası alabilir. Rus istihbaratı tarafından yakalanan Zavalishina hakkında yetkililer Rus TASS haber ajansına konuştu. Yetkililer, “İstihbarat birimleri Moskova’da yaşayan Rus vatandaşı E.S. Zavalsihina’yı yakaladı. Vatana ihanet şüphesi üzerinde duruluyor. Soruşturma devam ediyor” dedi.

Moskova Devlet Üniversitesi’nden 2011 yılında mezun olan Zavalishina’nın geçmişte ABD, Avrupa ve Afrika’ya gittiği de öğrenildi.