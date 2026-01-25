Akademik başarısı yüksek ve maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrencilere burs imkânı sağlayan İOKBS (İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı), Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre uygulanacak. Peki, Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? 2026 İOKBS başvuruları ne zaman alınacak?

BURSLULUK SINAVI (İOKBS) 2026 NE ZAMAN?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) bu sene 26 Nisan 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.

BAŞVURU TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

Sınavın başvuru tarihleri henüz belli olmadı. Başvuru tarihleri MEB tarafından yayınlanacak kılavuz ile netlik kazanacak.

Geçtiğimiz sene 27 Nisan 2025 tarihinde uygulanan sınav için başvurular 10 Şubat 2025 - 03 Mart 2025 tarihleri aralığında alınmıştı.

2026 yılında da başvuruların aynı dönemlerde alınması bekleniyor.

BAŞVURU ŞARTLARI

Bursluluk Sınavı 2026 yılı şartları da yayınlanacak kılavuz kapsamında güncellenecek. Geçtiğimiz dönem aranan şartlar şu şekildeydi:

a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,

c. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflarında öğrenci olmak,

ç. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme cezası almamış olmak,

d. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 5 (beş) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2024 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2025 Mali Yılı için tespit edilen 195.000,00 (yüzdoksanbeşbin) TL’yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2024 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.

Not: Gelir sınırı yeni yılda güncellenecek ve kılavuz kapsamında yer alacaktır.