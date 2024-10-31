Datça’da sürgün edilen 2 öğretmen için bin 800 imza toplandı

Yayınlanma: 31.10.2024 - 15:34

Güncelleme: 31.10.2024 - 15:34

Muğla’nın Datça ilçesinde Eğitim Sen üyesi biri 30, diğeri 35 yıllık hizmeti olan iki öğretmenin sürgün edilmesine karşı Datça Eğitim Hakkı Platformu, “haksız yere” verilen sürgün cezalarının durdurulması istedi.

“Datça öğretmenlerini geri istiyor” talebiyle topladıkları bin 800 imzayı Muğla Valiliği’ne teslim eden ederek Muğla Sınırsızlık Meydanı’nda bir açıklama gerçekleştiren platform yaptığı açıklamada, “2024-2025 eğitim öğretim yılının Ekim ayı içerisinde Datça İlçesinde biri 30 diğeri 35 yıllık hizmeti olan iki değerli öğretmen arkadaşımız demokratik, laik ve bilimsel eğitimi savundukları için sürgün edildi. Datça halkı olarak bu haksız karar karşısında meşru hakkımız olan demokratik tepkilerimizi her platformda göstermeye devam ediyoruz. Ne yazık ki Muğla’da son zamanlarda sürgün cezası öğretmenler üzerinde bir baskı aracı olarak kullanılıyor. Sadece Datça'da 3 ayda 5 öğretmen çeşitli suçlamalarla, iftiralarla, kumpaslarla sürgüne gönderildi. Asıl korkunç olan; ÖNDER İmam Hatipliler Derneği gibi gücünü tarikatlardan alan neye hizmet ettiği şüpheli bu odaklar, anayasa ve Türk milli Eğitim Temel kanununa göre tavır sergileyen bu arkadaşlarımızın geleceği ve meslek hayatı üzerinde etkin rol oynayabiliyor” denildi.