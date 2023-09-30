Devlet okulunda Arapça ders zili
Bursa İnegöl’de Altıeylül Ortaokulu’nda, ders zili yerine “ilahi” çalındı. Bunun Mevlit kandiline özel bir uygulama olduğu savunuldu. Eğitimciler, “Suç işliyorlar. Saldırı laikliğe. Bilim yuvası okulları medreseye dönüştüremeyecekler” dedi.
Bursa İnegöl’deki Altıeylül Ortaokulu’nda, ders zili yerine “ilahi” çaldığı öne sürüldü. Ders zilinin ilahi şeklinde çalınmasının nedenini, Mevlid Kandili için o güne özel bir uygulama olduğu öğrenildi.
Cumhuriyet’e konuşan Eğitim-İş Bursa Şube Başkanı Yeliz Toy olayı doğrulayarak “Okulların dini referanslarla yönetilmediği gerçeğini en hafif deyişle görmezden ve gerici adımlara bir yenisini eklemeyi, bilim yuvası okulları medrese modeliyle değiştirmeyi hedefleyen yöneticileri uyarıyoruz: Anayasal suç işliyorsunuz” dedi.
Toy, şunları kaydetti: “Son günlerde kamuoyuna yansıyan Yeni Anayasa çağrıları, dini referans alan politikalar, karma eğitim karşıtı açıklamalar, Cumhuriyet Eğitimi’ni hedef alan uygulamalar, ÇEDES gibi gerici protokoller tesadüf değildir. Bu gerici karanlığın önündeki en büyük engel; laikliktir, laik-bilimsel eğitimdir.”
Memleket Partisi İnegöl Kurucu İlçe Başkanı Yasemin Soydan ise ders zili ile ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu.
En Çok Okunan Haberler
-
- 300 yıllık sembol ağacı kesen genç gözaltına alındı
- ‘Filenin Sultanı’ evlendi: Nikahı Tunç Soyer kıydı
- Demet Akbağ'dan 'ayrılık' kararı
- Bahçeli ağırlamıştı: Yeğeni de hedefte
- Dilan Polat'ın ödediği vergi ortaya çıktı!
- Kadın yazar eski eşini öldürdü!
- Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu
- Stoklar neredeyse tükenme noktasına geldi!
- Barış Pehlivan hakkında yeni soruşturma!
- Mert Günok'tan Beşiktaş'a kötü haber!