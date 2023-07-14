Meclis'te Kürtçe-Arapça 'selam' tartışması: 'Müdahale etmeyi ayıp olarak görüyorum'

Yayınlanma: 14.07.2023 - 09:17

Güncelleme: 14.07.2023 - 09:19

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu 15’inci Birleşim 1’inci Oturumunda söz alan Yeşil Sol Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, Mardin’in "çok dilli, çok kültürlü olduğunu” vurgulayarak, konuşmasına Kürtçe, Arapça, Süryanice ve Zazaca selam vererek başladı.

Meclis sıralarında bazı milletvekilleri, Altın'ın “Türkçe konuşması gerektiğini” söyledi.

ÖNDER: MÜDAHALE ETMEYİ AYIP OLARAK GÖRÜYORUM

Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ise “Anlamayacak bir şey yok. Kürtçe, Arapça Mardin halklarının çeşitliliğine, çokluğuna izafede bulunarak dinleseydiniz, onların diliyle selamlak istiyorum dedi. Bana müdahale edin dediniz. İç tüzüğü en az sizin kadar biliyorum. Çanakkale’de yan yana hayatını veren insanlar bunlar. O gün işgal eden İngiliz’e, Fransız’a karşı… Bu ülkede İngilizce, Fransızca resmi eğitim dili oluyor. Burada benim selamlamaya müdahale etmemi istiyorsunuz. Ben buna müdahale etmeyi başta ayıp olarak görüyorum. Size de ‘diliniz sizin, ayetiniz Allah’ın ayetidir’i hatırlamaya gerek bile görmüyorum" diyerek araya girdi.

İYİ PARTİLİ DERVİŞOĞLU İTİRAZ ETTİ

Konuşmanın ardından yerinden söz alan İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, tepkilerinin kimsenin ana diline olmadığını savunarak, "Asıl tepkinin kaynağı kurallardan ve kuralların çiğnenmeye kalkışılmasından kaynaklanıyor. Yoksa hiç kimsenin ana diliyle herhangi bir problemimiz yok. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin dili bellidir. Kimsenin ana diliyle problemimiz yoktur. Meclis'i Mebusan'dan beri bu 'Türkçe' olarak şerh edilmiştir" dedi.

Söz alan Meclis Başkanvekili Önder ise kendisinden müdahale edilmesinin istendiğini, 'müdahale' kelimesinin Arapça olduğunu, vekilin de Arapça selam verdiğini belirterek “Dervişoğlu, dedi ki ‘şerh ediliyor.' Şerh etmek Arapça, Türkçe’yle alakası yok. ‘Vekil de Arapça selam vermiş. Buraya girersek çıkamayız" diye yanıt verdi.

Başkanvekili Önder, tartışmanın üzerine birleşime ara verdi.