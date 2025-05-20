2025 DGS başvurusu da bu bağlamda dikkatle takip ediliyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimine göre, DGS başvuru tarihleri, sınav tarihi ve sonuç açıklama tarihi netleşti. Peki, DGS başvuruları başladı mı? DGS başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

2025 DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2025 DGS başvuru tarihleri, ÖSYM’nin yayımladığı 2025 sınav takvimi ile netleşti.

Buna göre; DGS başvuruları bu yıl 21 Mayıs 2025’te başlayacak ve 2 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.

DGS geç başvuruları 13 Haziran 2025 günü saat 23.59’a kadar alınacak.

DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

DGS başvuru kılavuzunun açıklanmasıyla birlikte 2025 DGS başvuru ücreti belli olacak. 2024 yılında DGS sınavı başvuru ücreti 590 TL olarak belirlenmişti.

Başvuru ücretleri ÖSYM e-Ödemeler bölümünden veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla yapılacak.

DGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2025 DGS başvuruları, ÖSYM’nin resmi internet sitesi olan ais.osym.gov.tr üzerinden yapılacak. Adaylar T.C. kimlik numarası ve ÖSYM AİS şifresi ile sisteme giriş yaparak başvurularını kolaylıkla gerçekleştirebilecek.

Başvuru sırasında, güncel bir vesikalık fotoğrafın sistemde kayıtlı olması gerekiyor. Ayrıca sınav ücretinin belirtilen süre içinde yatırılması şart.

2025 DGS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

DGS sınavı, 20 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleşecek. Sınavın sonuçları ise 14 Ağustos'ta ÖSYM üzerinden adaylara sunulacak. Ardından yayımlanan kılavuzla beraber tercih süreci başlayacak.