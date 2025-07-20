Dikey Geçiş Sınavı 2025 DGS'ye giren 4 yıllık lisans adayı öğrenciler merak içerisinde sınav sorularını ve cevap anahtarını merak edip araştırıyor. Peki, DGS soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı? DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre DGS sonuçları, 14 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak.

DGS CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI MI?

20 Temmuz 2025 tarihinde uygulanan 2025 Dikey Geçiş Sınavı'nın (2025-DGS) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı'nın %10'u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

Sınava başvuran adaylar; Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 20 Temmuz 2025 tarihinde saat 13.20'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı'nın görüntüleme süreci 30 Temmuz 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.