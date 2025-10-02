Eğitim hakkı paralı hale getiriliyor: Ders kısaldı, ücret talep edildi

Temizlikten beslenmeye müfredata kadar birçok sorunla başlayan 2025-2026 eğitim öğretim yılında bu kez de ders saatleri kısaltıldı ve telafi için de velilerden para istendi. Çiğli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İzmir Valiliği’nin onayıyla ilçede ikili öğretim gören 12 ilkokulun ders saatlerini öğrenci yoğunluğu nedeniyle 30 dakikaya düşürdü.

Çiğli’nin maddi durumu iyi olmayan ailelerin yaşadığı bölgede olan İsmail Rahmi Karadavut İlkokulu’nun yönetimi de karar gereği ders saatlerini 30 dakikaya düşürerek 17.40’da sona eren ders saatlerini 16.20’de bitecek şekilde ayarladı.

Öğrencilerin diğer okullardaki öğrencilerden geri kalmaması için de ek dersler koyan okul yönetimi ek derslerin okulun kapanmasından sonra saat 16.30 -17.40 arasında yapılacağını duyurdu. Velilerden ders saati ücreti olarak da 40.95 lira talep eden okul yönetiminin birinci dönemde 144 saat ders verileceği ve toplam 5 bin 896 lira 80 kuruş ücret istedi. Karara tepki gösteren veliler, ek derslere kayıt yaptırmadı ve ek dersler iptal edildi.

‘MECBUR BIRAKILIYORUZ’

Adını vermek istemeyen ikinci sınıf velisi, “Velilerin birçoğu çalışıyor. O saatte çocuğunu alması neredeyse imkânsız. Kurs, etüt gibi paralı eğitim yerlerine mecbur bırakılıyoruz. Ücret ödemeyi maddi durumdan dolayı hiçbir veli kabul etmedi. Okul kayıt döneminde de bağış adı altında 20 bin liralara varan para istediler ve herkes elinden geldiğince ödedi. Ayrıca sınıflar 30 kişi. 30 dakikada çocukların yerleşip ödev kontrolü yapılması, derse hazırlanması ve yeni ders konusu anlatılması için çok kısa süre. Yine çocuklarımızın eğitiminden çalınıyor” dedi.

Eğitim Sen Genel Sekreteri Zülküf Güneş, ders saatlerini kısaltma uygulamasının İzmir geneline yayılmak istendiğini belirterek “Bu uygulamayla çocukların eğitim hakları engellenmiş oluyor. Bu kamusal eğitime yönelik bir darbedir. Ders saatlerin kısaltılmasının nedeni havanın kararıyor olması. Ancak bu da bakanlığın sorunu. Burada beklentimiz eşit koşullarda bir eğitimin yapılması” diye konuştu.

‘ÖZELLEŞTİRME GİRİŞİMİ’

Güneş, “Bunun düzenlenmesi bakanlığın sorumluluğunda bunu velilere yükleyerek ek ücret talep ederek ek dersler verilemez. Burada çelişki de var. Çocukların karanlığa kalmaması için ders saatlerini kısaltılıyor olmasına rağmen saat 16.30’dan sonra özel bir uygulama getirerek ders saatlerini uzatılıyor. Yani burada öğrencinin üstün yararından ziyade bakanlığın kamusal eğitimi ortadan kaldırarak eğitimi özelleştirmeye dönük bir hamlesi. Anayasal olarak bu bir suç” diye konuştu.