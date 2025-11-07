Eğitim-İş'li öğretmenler 10 Kasım'da okullarda olacak

Okullarda ilk ara tatil 10-14 Kasım tarihlerinde yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın ara tatili 10 Kasım'a denk getirmesi eğitim sendikalarının tepkisine neden oldu.

Eğitim-İş buna karşılık 10 Kasım'da her okulda bir üyesini bulundurma kararı aldı. "Atatürk ilke ve devrimlerini yaşatmanın, Cumhuriyet’in kazanımlarını yeni nesillere aktarmanın yolu sınıflardan geçer" mesajını veren sendika 10 Kasım'da tüm veli ve öğrencileri Atatürk’e olan sevgi ve saygıyı birlikte göstermek üzere okullara davet etti.