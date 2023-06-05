Eğitim-İş'ten LGS tepkisi: 'Bu yıl her zamankinden daha adaletsiz'

Yayınlanma: 05.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 05.06.2023 - 03:00

Deprem felaketinden etkilenen illerde yaklaşık 200 bin öğrenci Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girdi. Eğitim-İş’in deprem bölgesinde yaptığı çalışmaya göre Milli Eğitim Bakanlığı, bölgeye aylarca kaynak ve envanter bile yollayamadı.

Eğitim; gönüllü öğretmenlerin çabalarıyla sürdürülmeye çalışılan ders ve kurslar, öğretmen eksikliği ve yetersiz koşullar nedeniyle homojen biçimde ilerleyemedi. Gerekli öğretmen atamaları yapılmazken sınıflara göre ayrım yapılmadan ders işlendi. Bölgedeki öğrencilerin yaşadığı travmayı ve eğitimdeki eksiklikleri görmezden gelen MEB, eğitimcilerin deprem bölgesinin sınavdan muaf tutulması istemini de duymamazlıktan geldi.

(Kadem Özbay)



Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, “Bu yıl LGS, her zamankinden daha adaletsiz. Çünkü pandemide ortaya çıkan öğrenme açığı, kalabalık derslik, yetersiz okul sayısı, taşımalı ve ikili eğitim garabetleri, devasa öğretmen açığı, devlet okulunda okumanın bile ciddi bir maliyete ulaşması gibi ‘yarışı’ adaletsiz kılan koşullara bir de deprem eklendi” ifadelerini kullandı.

‘BAŞARISIZLIKLAR SİSTEMİNDİR’

Özbay sözlerini şöyle sürdürdü:

“Depremzede öğrencilerin tüm eğitim ihtiyaçları devlet tarafından karşılanmalı. Bu bölgelerde LGS’ye girecek öğrencilerin sınava MEB’in başarısızlığı ve basiretsizliği nedeniyle yeterince hazırlanamadığı gözetilerek buradaki öğrencilere bazı puan ve yatay geçiş avantajları sağlanmalı. Bu sınav sisteminde tüm başarılar çocuklarımıza, tüm başarısızlıklar ise bu adil olmayan sistemi yürütenlere aittir.”