Yayınlanma: 04.06.2023 - 15:17

Güncelleme: 04.06.2023 - 15:17

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavı 09.30'da başladı. Birinci oturumda, öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu ve 75 dakika yanıtlama süresi verildi. İkinci oturum ise 11.30'da başladı ve 12.50'de sona erdi. Öğrencilerin ikinci oturumda matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 soruyu yanıtlamaları için 80 dakika süreleri oldu. İki sınav oturumu arasındaki 45 dakikalık zaman diliminde öğrenciler, okul bahçelerine çıkarak ihtiyaçlarını giderdi. Adaylar, ''LGS cevap anahtarları yayımlandı mı? LGS cevap anahtarlarına nasıl bakılır?'' sorularını araştırıyor. İşte ayrıntılar...

LGS CEVAP ANAHTARLARI YAYIMLANDI MI?



LGS soru ve cevap anahtarları yayımlandı.

LGS CEVAP ANAHTARLARINA NASIL BAKILIR?



Adaylar, LGS merkezi sınavının sorularına ve cevap anahtarlarına MEB'in www.meb.gov.trinternet sitesinden erişebiliyor.