8 Ocak’ta başlayan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercihleri 19 Ocak’ta sona erdi. Tercihlerini belirtilen tarihler arasında tamamlayan adaylar, EKPSS sonuçlarının açıklanması için ÖSYM’den gelecek duyuruları beklemeye başladı. Peki, EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı? 2026 EKPSS sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, ayrıntılar...

EKPSS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

8–19 Ocak tarihleri arasında tamamlanan EKPSS tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen yıl tercihler 27 Ocak’ta tamamlanmış ve sonuçlar 12 Şubat’ta duyurulmuştu; bu nedenle 2026 EKPSS sonuçlarının Şubat ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.

EKPSS SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, tercih sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr internet adresi veya mobil uygulamaları üzerinden öğrenebilecek.