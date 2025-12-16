İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025-2026 eğitim öğretim dönemi için 100 bin üniversite öğrencisine verilecek 20 bin TL'lik “Genç Üniversiteli Sosyal Desteği” başvuruları 21 Kasım 2025 Cuma günü sona erdi. Peki, İBB burs sonuçları açıklandı mı? İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

İBB BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İBB burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. İBB burs başvuru sonuçlarının Aralık ayında açıklanması bekleniyor.

Geçtiğimiz sene başvurular 26 Eylül-1 Kasım 2024 arasında alınmış, İBB burs sonuçları ise 31 Aralık 2024 tarihinde erişime açılmıştı.

Genç Üniversiteli Desteği’ne başvuranlar, https://gencuniversiteli.ibb.istanbul, İstanbul Senin uygulaması ve 153 Çözüm Merkezi üzerinden sonuçlara erişebilecek.

İBB BURS ÜCRETİ NE KADAR?

İBB 2026 yılında 100 bin üniversite öğrencisine 20.000 TL eğitim desteği sağlayacak.