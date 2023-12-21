İmamlar anaokulunda! MEB ve Diyanet arasındaki laiklik karşıtı ÇEDES projesi eğitimin ilk aşamasına kadar indi

Yayınlanma: 21.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 21.12.2023 - 03:00

Kamuoyunda büyük tepkilere neden olan Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan ÇEDES protokolü giderek yaygınlaşıyor.

Kocaeli’de Karamürsel Ulucami imamının, ÇEDES protokolü kapsamında Karamürsel Anaokulu’ndaki çocukların derslerine girdiği iddia edilerek change.org’da bir imza kampanyası başlatıldı.

Söz konusu protokolün iptal edilmesi gerektiğine vurgu yapılan kampanyaya ilişkin, “Hükümetin son zamanlarda okullara zorunlu seçmeli din dersi getirerek din dersi saatlerini artırması, anaokullarına mescit açılma zorunluluğu gibi kararları da düşünüldüğünde, ‘Değerler eğitimi’ adı altında laik eğitimin hedef alındığı anlaşılıyor. ÇEDES projesi, anayasa ve Milli Eğitim Temel Yasası’na açıkça aykırılık teşkil etmektedir” dendi.

Konuyla ilgili sorularımızı yönetlttiğimiz Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise sorularımızı yanıtsız bıraktı.

OKUL YÖNETİMİ REDDETTİ



Konuyla ilgili ulaştığımız okul yetkilileri, “Bu uygulama ÇEDES protokolü kapsamında gerçekleşti. İmamın ders verdiğine yönelik iddialar gerçekliği yansıtmıyor. Bu proje kapsamında veterinerler de mesleklerini anlatabiliyor. Konuyla ilgili bize yakın bir camiden bir hoca geldi ve yalnızca 10 dakikalık bir ‘Yardımseverlik ve merhamet’ konulu bir etkinlik yapıldı” iddiasında bulundu.



‘EĞİTİM HEDEFTE’

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Eğitim Sen Kocaeli temsilcisi Ömer Faruk Özdemir, “Çocuklarımız ve gençlerimiz, imam ve vaizlerin derslere girmesiyle dinci eğitim kıskacına alınmak istemektedirler. Laik eğitimi hedef alma konusunda liseler ve ortaokullarla dahi yetinmeyen Milli Eğitim Bakanlığı Karamürsel’de anaokulu öğrencisi çocuklarımıza imamların ders vermesine karar verecek kadar pervasızlaşmıştır. Laik eğitimi hedef alan bakanlığın dini eğitim sevdası öylesine hız kazanmıştır ki anaokulu çağındaki çocuklarımızı da bu emellerine alet etmek istemektedirler” dedi.

Söz konusu uygulamanın kabul edilemez olduğunu söyleyen Özdemir, “Sendika olarak ÇEDES projesine açtığımız davanın yanı sıra bu fiili uygulamaya da dava açacağımızı belirterek bir kere daha hatırlatmak istiyoruz. Bundan sonra söz konusu her derste o okulların önünde tüm gücümüzle olacağız ve protesto edeceğiz” ifadelerini kullandı.