MEB Bursluluk Sınavı başvuru süreci merakla bekleniyor. Başvurular, Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden alınacak ve adaylar gerekli belgeleri sisteme yükleyerek işlemlerini tamamlayacak. Peki, İOKBS Bursluluk sınavı ne zaman? 2026 MEB İOKBS bursluluk sınavı başvuruları başladı mı? İşte, ayrıntılar...

2026 MEB İOKBS SINAVI NE ZAMAN?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 26 Nisan 2026 Pazar günü yapılacaktır.

İOKBS BURSLULUK SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı İOKB Burslulık Sınavı başvuru süreciyle ilgili henüz resmi bir açıklamada bulunmadı.

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 2026 yılında 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıflar ile hazırlık sınıfı öğrencileri için gerçekleştirilecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen bu sınav, başarılı öğrencilere maddi destek sağlamak ve eğitim hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla yapılır. İOKBS’de Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler gibi temel derslerden sorular yöneltilirken, başvuru süreci MEB’in resmi internet sitesi üzerinden yürütülüyor. Öğrenciler, başvuru kılavuzunda belirtilen şartları yerine getirerek sınava katılabiliyor. Bu sınav, hem akademik başarıyı teşvik eden hem de ekonomik destek sağlayan en önemli fırsatlardan biri olarak öne çıkıyor.

İOKBS NEDİR?

İOKBS, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen ve maddi durumu belirli kriterlerin altında olan başarılı öğrencilere eğitim hayatları boyunca her ay düzenli burs desteği sağlamayı amaçlayan bir sınavdır.