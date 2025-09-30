İŞKUR Gençlik Programı başvuru tarihi ve şartları öğrenciler tarafından takip ediliyor. Peki, İŞKUR Gençlik Programı başvuruları ne zaman başlıyor? İŞKUR Gençlik Programı başvuru şartları neler?

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

İŞKUR Gençlik Programı'na başvuru tarihleri, yeni eğitim öğretim döneminde İŞKUR ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklanacak.

İŞKUR Gençlik Programının, üniversite kayıtlarının da tamamlanmasıyla birlikte Ekim ayında başlayacağı tahmin ediliyor.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

2025-2026 eğitim öğretim döneminde de hem okulunu okumak hem de çalışmak isteyen öğrencilere fırsat sunan İŞKUR Gençlik Programı başvurusu https://genclik.iskur.gov.tr/ ve https://www.iskur.gov.tr/ adreslerinde yer alan yönlendirme bağlantılarıyla e-şube üzerinden gerçekleşecek.

ŞARTLAR NELER?

Devlet üniversitelerinin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora örgün eğitimlerinde yer alan aktif öğrenciler yararlanabilir. (Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri programdan faydalanamaz.)