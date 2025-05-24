AUZEF sınav takvimine göre bahar dönemi bitirme sınavı mayıs sonu haziran ayı başında olacak. Sınavlar cumartesi ve pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere 3 veya 4 oturumda gerçekleşiyor. Peki, İstanbul Üniversitesi AUZEF bitirme sınavları ne zaman? AUZEF sınava giriş belgesi nasıl alınır?

AUZEF FİNAL SINAVI NE ZAMAN?

AUZEF bahar dönemi finalleri 31 Mayıs - 1 Haziran tarihlerinde uygulanacak. Sınavlarda her ders için 20 soru sorulacak ve 30 dakika süre tanınacak. Her oturum için süre ders sayısı X 30 dakikadır.

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGELERİ NASIL ALINIR?

AUZEF sınav giriş belgeleri https://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden yayımlandı Öğrenciler AKSİS kullanıcı adı ve şifreleri ile belgeye ulaşabilirler.