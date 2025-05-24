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İstanbul Üniversitesi AUZEF bitirme sınavları ne zaman? AUZEF sınava giriş belgesi nasıl alınır?

İstanbul Üniversitesi AUZEF bitirme sınavları ne zaman? AUZEF sınava giriş belgesi nasıl alınır?

24.05.2025 11:00:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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İstanbul Üniversitesi AUZEF bitirme sınavları ne zaman? AUZEF sınava giriş belgesi nasıl alınır?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, vize sınavlarını uyguladı. Vize sınavına giren öğrenciler bitirme sınavlarının ne zaman olacağını araştırıyor. Peki, İstanbul Üniversitesi AUZEF bitirme sınavları ne zaman? AUZEF sınava giriş belgesi nasıl alınır?

AUZEF sınav takvimine göre bahar dönemi bitirme sınavı mayıs sonu haziran ayı başında olacak. Sınavlar cumartesi ve pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere 3 veya 4 oturumda gerçekleşiyor. Peki, İstanbul Üniversitesi AUZEF bitirme sınavları ne zaman? AUZEF sınava giriş belgesi nasıl alınır?

AUZEF FİNAL SINAVI NE ZAMAN?

AUZEF bahar dönemi finalleri 31 Mayıs - 1 Haziran tarihlerinde uygulanacak. Sınavlarda her ders için 20 soru sorulacak ve 30 dakika süre tanınacak. Her oturum için süre ders sayısı X 30 dakikadır.

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGELERİ NASIL ALINIR?

AUZEF sınav giriş belgeleri https://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden yayımlandı Öğrenciler AKSİS kullanıcı adı ve şifreleri ile belgeye ulaşabilirler.

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