AUZEF'e yeni kayıt olan ya da halihazırda kayıtlı öğrenciler için vize süreci başlıyor. Bir dönem içinde vize, final ve bütünleme olmak üzere üç sınav düzenlenecek. Peki, İstanbul Üniversitesi AUZEF kayıt yenileme ne zaman bitiyor? İÜ AUZEF vize sınavları ne zaman?

AUZEF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) vize sınavları 8 - 9 Kasım günlerinde gerçekleşecek. Sınavlar hafta sonu ve 4 oturum şeklinde yapılıyor. Sınavların 1 ve 3. oturumu 09.30’da, 2 ve 4. oturumu da 14.00’te düzenleniyor. Her ders için süre 30 dakikadır.

Uzaktan eğitim programlarında 4 yanlış 1 doğruyu götürmez ancak açıköğretim programlarında 4 yanlış 1 doğruyu götürür.

AUZEF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTİYOR?

AUZEF öğrencilerinin kayıt yenileme süreci eylül ayında başlamıştı. 5 Ekim'de son bulan süre uzatılmıştı. Kayıt yenileme işlemleri 6 Ekim 2025 Pazartesi saat 10.00’da açıldı ve 12 Ekim 2025 Pazar saat 23.59’da sona eriyor.