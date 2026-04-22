İtalyan Lisesi öğretmenleri seslerini bu kez Ankara'dan yükseltti: ‘Öğretmen onurunun kırıldığı yerde eğitim sürekliliği mümkün değil’

İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Özel İtalyan Lisesi'nde görevli TEZ-KOOP-İŞ sendikasına bağlı Türk öğretmenlerin "eşit işe eşit ücret" talebiyle başlattığı grev sürüyor. Grevin 80’inci gününde TEZ-KOOP-İŞ sendikası Ankara’daki İtalya Büyükelçiliği önünde toplandı.

Öğretmenler “Aynı okul iki farklı dünya istemiyoruz” pankartı açtı ve “Kanunu uygula grevi kırma” sloganını attı. Sendikanın İstanbul 5 No'lu şube başkanı Selahattin Karakurt burada bir açıklama yaptı. Karakurt “İtalyan yetkililerinin hukuk tanımazlığıyla karşı karşıyayız. Türk öğretmenlerin ezilmesine müsaade etmeyin” diye seslendi ve sözlerini şöyle sürdürdü: “26 Mart'ta el sıkıştık. Ertesi gün yetkililer anlaşma tutanağına imza atmadı. ‘Grevi bitirin okula dönün’ diyorlar. Bir büyükelçi, bir konsolos, bir okul müdürü bir grevin nasıl sona ereceğini bilmiyor mu? Amaçları; öğretmenlerin sendikal haklarını yok etmek, Türk hukukunu ve bizi yok saymak...”

"MEB YAPICI ROL ÜSTLENMELİ"

Yetkililere, “Masaya oturalım, bu işi çözelim” çağrısında bulunan ve “Bizi neden oyalıyorsunuz? Öğrencilerinizi hiç mi düşünmüyorsunuz?” sorularını yönelten Karakurt, “Onuru kırılmış bir sınıfta eğitim kalitesinden söz edilemez. Öğretmenlerin onurunun kırıldığı bir yerde eğitimin sürekliliğini sağlamak mümkün değildir. MEB'i yapıcı rol üstlenmeye davet ediyoruz. Bu okulda uygulanan ikame öğretmen dayatması binlerce öğretmenin temel sorununu gündeme getirmiştir. MEB, kendi öğretmenini hukuksuzluğa karşı korumak yerine bu hukuksuzluğa hizmet ederek özel sektör öğretmenlerine şu mesajı vermektedir: 'Hakkınızı ararsanız biz işverenin yanındayız” dedi.

"BU TAVIR KANUNUMUZA SAYGISIZLIK"

Sadece ücret artışı istemediklerini belirten öğretmen Fırat Aydın, “Bizler hukuksuzluğa karşı bayrak açan eğitim emekçileriyiz. İtalya temsilcileri neden Türk hukukunu yok saymaktadır? MEB'e baskı yaparak yerimize geçici öğretmen talep eden bu tavır kanunlarımıza saygısızlıktır. Grev çadırı sadece haklarımızı aradığımız bir yer değil Türkiye hukukunun kalesidir. Biz grevdeki 14 öğretmen adalet istiyoruz. İtalyan büyükelçisini, başkonsolosu ve lise müdürünü hemen, hiç vakit kaybetmeden tekrar masaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı. A