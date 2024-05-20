İvme Eğitim Kurumlarında 19 Mayıs Coşkusu

İvme Eğitim Kurumları, “Gençlik Gecesi"yle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 105. yılını kutladı.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 20.05.2024 - 16:40
İvme Eğitim Kurumlarında 19 Mayıs Coşkusu
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İvme Eğitim Kurumları'nın düzenlediği “Gençlik Gecesi”; piyes, dans, bayrak gösterisi etkinlikleriyle kutlandı. 4 Mayıs 2024 günü düzenlenen matematik yarışmasının ödülleri de verildi. Abdullah Yüksel İvme Eğitim Kurumları'nın ev sahipliğinde gerçekleşen Gençlik Gecesi’nde sevinç, mutluluk ve gurur birlikte yaşandı. Gitar resitaliyle başlayan gecede yapılan modern danslar ve halk oyunları gösterisi büyük beğeni topladı. Geceye çevre okulların da yönetici,öğrenci ve velileri katılarak coşku ve heyecanı paylaştılar.

'AYDINLIK ŞAFAKLA BAŞLAR'

İvme Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı eğitimci yazar Abdullah Yüksel, gecede yaptığı konuşmada “Aydınlık şafakla başlar, bizim şafağımız Mustafa Kemal Atatürk’tür. Kurduğu cumhuriyettir. Cumhuriyetin değerleridir. Laik eğitimdir” dedi. Konuşmasında bayramın gençlere sorumluluk yüklediğini de vurgulayan Abdullah Yüksel, Atatürk’ü anlamanın, onun gösterdiği yolda yürümenin vazgeçilmez bir görev olduğunu söyledi.


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