İzin günleri banka önünde geçti: ‘Öğretmene eziyet kuyruğu’

Yayınlanma: 28.04.2025 - 13:45

Güncelleme: 28.04.2025 - 13:56

Mamak’ta bulunan 8 bin 360 öğretmenden 7 bin 399’unu kapsayan maaş promosyon ihalesini Ziraat Bankası aldı. Öğretmenlerin vadesiz hesabının açılması ve ücretsiz banka kartlarının dağıtılması gerekiyordu ancak bir kriz çıktı. Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Banka Promosyon İhale Şartnamesi’nin 14.maddesinin 3.bendinde, “Banka ödeme yapacağı personelle ilgili vadesiz mevduat hesabını otomatik olarak açacak ve her bir personel adına ATM kartı düzenleyip ücretsiz olarak teslim edecektir” ifadelerinin yer almasına karşın öğretmenler hafta sonu bankanın önünde kart sırası beklemek için kuyruk oluşturdu.

‘BANKANIN ÇIKARLARI İÇİN YAPILDI’

Eğitim-İş Ankara 2 Nolu Şubesi öğretmenlerin yaşadığı bu mağduriyete ilişkin açıklama yaptı. Ziraat Bankası’nın yükümlülüklerini yerine getiremediğinin ifade edildiği açıklamada, “Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ise bankanın çıkarları için öğretmenlerin dinlenme günlerini gasp etmekte ve temsil ettiği eğitim emekçilerinin adına imzaladığı sözleşmenin ihlal edilmesine göz yummaktadır. Sözleşmenin bir diğer tarafı olan yetkili sendika ise sessiz kalarak, eğitim emekçilerinin uzayıp giden banka kuyruklarını görmezden gelmektedir. 2025 yılında, eğitim emekçisini borçlandırmak için öğretmen odalarını sık sık ziyaret eden bankalardan biri olan Ziraat Bankası, bir maaş hesabı açmak için eğitim emekçisini sıraya sokmaktadır” denildi

‘ÖĞRETMENE EZİYET KUYRUĞU’

Açıklamada son olarak şu ifadelere yer verildi: “Görüntülerde yer alan kuyruk ne ekmek kuyruğu ne yağ... Bu kuyruk eğitim emekçisine verilen değersizliğin, üyesinin hakkını savunmaktan aciz yetkili sendikanın ve eskiden yetkili sendikanın temsilcisi olup şimdi Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü olan şahsın, öğretmene eziyet kuyruğudur. Cuma günü sorunun çözümü için İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü’ne bir yazı yazmıştık. Görüyoruz ki uyarılarımız kulak arkası edilmiş. Eğitim-İş olarak hesap soracağız! Eğitim emekçilerini dinlenme günlerinde, sözleşmeye aykırı bir şekilde başkentin orta yerinde 2 saatten fazla sırada bekleten, sürü gibi kuyruğa sokan tüm sorumlulardan hukuk ve kamuoyu önünde hesap soracağımızı basına ve kamuoyuna duyururuz.”