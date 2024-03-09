İzmir Demokrasi Üniversitesi rektörü Tunçsiper hakkında suç duyurusu
Eğitim-İş, İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Bedriye Tunçsiper ve genel sekreteri Dilek Karaman hakkında suç duyurusunda bulundu.
Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş), İzmir Demokrasi Üniversitesi’nde üyelerine yönelik baskı, yargı kararlarının uygulanmaması, istifaya zorlama, keyfi görevlendirme, mobbing ve sendikal faaliyetlerin engellediği gerekçesiyle rektör Bedriye Tunçsiper ve genel sekreter Dilek Karaman hakkında suç duyurusunda bulundu.
Sendikadan yapılan açıklamada “Üniversitelerdeki her türlü keyfi ve hukuksuz durumda, üyemiz olsun olmasın, bütün eğitim çalışanlarının yanında olacağız. Türkiye’deki her bir üniversitedeki baskılardan, dayatmalardan, hukuksuzluklardan haberdarız. Eğitim-İş, üyesi olsun olmasın, hakkı yenen baskıya uğrayan tüm üniversite çalışanlarının yanındadır. Üniversiteler özgürleşene kadar, üniversiteler demokratikleşene kadar, üniversiteler gerçekten bilim yuvaları olana kadar ve bu ülkenin aydınlık yüzü olana kadar mücadele etmeye devam edeceğiz” denildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Portakal'a çok sert 'Burcu Köksal' yanıtı
- İstanbul yarışında dikkat çeken fark
- Burcu Köksal’dan flaş 'DEM' açıklaması
- Asgari ücrete ikinci zam gelir mi?
- AKP’nin yenemediği aday!
- Özer Sencar'dan 'Kılıçdaroğlu' iddiası
- 'Fatih Terim'e para verdim'
- 1300 yıllık mezardan paha biçilmez hazineler çıktı!
- Gram altın rekor tazeledi!
- Türkiye'ye Şampiyonlar Ligi müjdesi!