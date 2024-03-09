İzmir Demokrasi Üniversitesi rektörü Tunçsiper hakkında suç duyurusu

Yayınlanma: 09.03.2024 - 09:44

Güncelleme: 09.03.2024 - 09:45

Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş), İzmir Demokrasi Üniversitesi’nde üyelerine yönelik baskı, yargı kararlarının uygulanmaması, istifaya zorlama, keyfi görevlendirme, mobbing ve sendikal faaliyetlerin engellediği gerekçesiyle rektör Bedriye Tunçsiper ve genel sekreter Dilek Karaman hakkında suç duyurusunda bulundu.

Sendikadan yapılan açıklamada “Üniversitelerdeki her türlü keyfi ve hukuksuz durumda, üyemiz olsun olmasın, bütün eğitim çalışanlarının yanında olacağız. Türkiye’deki her bir üniversitedeki baskılardan, dayatmalardan, hukuksuzluklardan haberdarız. Eğitim-İş, üyesi olsun olmasın, hakkı yenen baskıya uğrayan tüm üniversite çalışanlarının yanındadır. Üniversiteler özgürleşene kadar, üniversiteler demokratikleşene kadar, üniversiteler gerçekten bilim yuvaları olana kadar ve bu ülkenin aydınlık yüzü olana kadar mücadele etmeye devam edeceğiz” denildi.