İzmir Demokrasi Üniversitesi rektörü Tunçsiper hakkında suç duyurusu

Eğitim-İş, İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Bedriye Tunçsiper ve genel sekreteri Dilek Karaman hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yusuf Körükmez
Yayınlanma: 09.03.2024 - 09:44
İzmir Demokrasi Üniversitesi rektörü Tunçsiper hakkında suç duyurusu
Abone Ol google-news

Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş), İzmir Demokrasi Üniversitesi’nde üyelerine yönelik baskı, yargı kararlarının uygulanmaması, istifaya zorlama, keyfi görevlendirme, mobbing ve sendikal faaliyetlerin engellediği gerekçesiyle rektör Bedriye Tunçsiper ve genel sekreter Dilek Karaman hakkında suç duyurusunda bulundu.

Sendikadan yapılan açıklamada “Üniversitelerdeki her türlü keyfi ve hukuksuz durumda, üyemiz olsun olmasın, bütün eğitim çalışanlarının yanında olacağız. Türkiye’deki her bir üniversitedeki baskılardan, dayatmalardan, hukuksuzluklardan haberdarız. Eğitim-İş, üyesi olsun olmasın, hakkı yenen baskıya uğrayan tüm üniversite çalışanlarının yanındadır. Üniversiteler özgürleşene kadar, üniversiteler demokratikleşene kadar, üniversiteler gerçekten bilim yuvaları olana kadar ve bu ülkenin aydınlık yüzü olana kadar mücadele etmeye devam edeceğiz” denildi.


İzmir haberleri İzmir Demokrasi Üniversitesi haberleri Eğitim-İş haberleri Suç duyurusu haberleri Mobbing haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Facebook ve Instagram çökmüştü: Dünyaca ünlü hacker grubu Anonymous'tan iddia

Facebook ve Instagram çökmüştü: Dünyaca ünlü hacker grubu Anonymous'tan iddia
Dakota Johnson ile Chris Martin nişanlandı

Dakota Johnson ile Chris Martin nişanlandı
O sahne sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı: RTÜK 'Taş Kağıt Makas' dizisi hakkında inceleme başlattı

O sahne sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı: RTÜK 'Taş Kağıt Makas' dizisi hakkında inceleme başlattı
Kadın komandolar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden halatla indi

Kadın komandolar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden halatla indi
Bilim insanları keşfetti: Dünyanın en eski ormanı nerede?

Bilim insanları keşfetti: Dünyanın en eski ormanı nerede?
Muğla simidi coğrafi işaretle tescillendi!

Muğla simidi coğrafi işaretle tescillendi!
Ekonomik ve pratik: Ev yapımı pizza tarifi

Ekonomik ve pratik: Ev yapımı pizza tarifi
Ferrari’ye kötü haber! Carlos Sainz, Suudi Arabistan GP’sinde yok!

Ferrari’ye kötü haber! Carlos Sainz, Suudi Arabistan GP’sinde yok!