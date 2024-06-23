Kalecik'teki yurt, yeni öğrencilerini bekliyor

Yayınlanma: 23.06.2024 - 15:47

Güncelleme: 23.06.2024 - 15:47

“Eğitime yüzde 100 Destek Projesi” kapsamında eski bürokrat Orhan Kalkan, Ankara Kalecik’teki arazisini “Ramise-Orhan Kalkan Ortaöğretim Öğrenci Yurdu olarak inşa edilmek ve bu unvanla kullanılmak üzere” kaydını düşerek MEB’e şartlı olarak bağışladı. “Öğrenci sayısının az olması” gerekçesiyle yurt kapatıldı ve öğretmenevine dönüştürüldü. Kalkan, bu durum üzerine MEB’e dava açtı ve kazandı. Mahkeme, yurdun öğretmenevine dönüştürülmesi işlemini iptal etti. MEB de mahkeme kararına uydu. Gazetemizin gündeme getirdiği olay sonrası Cumhuriyet'e konuşan Kalkan, tek amacının "Bu yurdu 2024-2025 eğitim öğretim döneminde öğrencilerin hizmetine açmak" olduğunu söyledi.

'ÖĞRENCİLER OKULA TAŞIMALI GİDİP GELİYOR'

Beş yıldızlı otel niteliğinde bir yurt yaptırdıklarını ifade eden Kalkan "Yurdun yapılışında çok özen gösterdim. Her odada tuvalet, banyo var. 100'ün üzerinde öğrenci okula taşımalı gidip geliyor. Çocukların okulda uykusu geliyor. Bu yüzden de Kalecik'te yurda çok büyük bir ihtiyaç var" diye konuştu.

'MEB KARARA UYDU'

En kısa zamanda Ramise-Orhan Kalkan Kız Öğrenci Yurdu'nun hizmete açılmasını beklediklerini belirten Kalkan, "MEB mahkeme kararına şu an yazılı olarak uydu. Fiili olarak da uygulamaya geçmesini bekliyoruz" dedi.

'PROJELERİ KONUŞMAK İSTİYORUZ'

Kalkan'ın avukatı Veysel Kırıcı ise, "Orhan Bey ile orta öğretim genel müdüründen randevu isteyeceğiz. Artık buranın kız öğrenci yurduna çevrilmesi konusunu değil, kız öğrenci yurdunda Orhan Kalkan'ın katkılarıyla yapılacak kütüphane ve benzeri projeleri konuşmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.