Öğrencilerin yanı sıra aileler ve öğretmenlerde Kasım ara tatili takvimine göre hareket edecek. 2025-2026 eğitim öğretim yılında öğrenciler, yarıyıl tatilini Ocak ayında, ikinci ara tatilini ise Mart ayında yapacak. Peki, Kasım ara tatili ne zaman, kaç gün? MEB 2025-2026 takvimi

KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

Kasım ayının gelmesiyle birlikte ara tatil için geri sayım başladı. MEB’in yayımladığı çalışma takvimine göre 7 Kasım Cuma günü okullarda son ders zili çalacak ve ara tatil başlayacak.

Ara tatil cumartesi ve pazar günleri de dahil edildiğinde toplam 9 gün sürecek. Okullar, ara tatil dönüşü tekrar 17 Kasım Pazartesi günü eğitimlerine kaldıkları yerden devam edecek.

MEB 2025-2026 YILI ÇALI ŞMA TAKVİMİ

İlk ara tatil: 10-14 Kasım 2025

Yarıyıl (sömestr) tatili 19-30 Ocak 2026

İkinci dönemin başlangıcı 2 Şubat 2026

İkinci ara tatil 16-20 Mart 2026

Okulların kapanışı 19 Haziran 2026