Konak’ta ‘Okuyan Bir Gelecek’ inşa ediliyor

Yayınlanma: 15.05.2024 - 12:55

Güncelleme: 15.05.2024 - 12:55

İzmir'de Konak Belediyesi ve Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) iş birliğinde sürdürülen ‘Okuyan Bir Gelecek’ projesi, çocuklara erken yaşta kitap okuma alışkanlığı kazandırıyor. Beştepeler ile Toros Sosyal Tesisleri’nin yanı sıra Zeytinlik ve Aziziye semt merkezlerinde de yürütülen proje kapsamında miniklere, AÇEV tarafından belirlenen kitaplar eğitmenler tarafından dikkat çekici bir şekilde okunduktan sonra bilinmeyen kelimelerin tanımı yapılarak kelime dağarcıklarının gelişimine katkı sağlanıyor. Öğrenmeyi eğlenceli hale getiren ve 10 hafta boyunca devam eden proje sayesinde çocuklara kitaplardaki hikayelere uygun olarak oyunlar da oynatılıyor. Dezavantajlı bölgelerde uygulanan proje ile okul öncesi eğitime erişemeyen dar gelirli ailelerin çocuklarına eğitimde fırsat eşitliği sunulmasının yanı sıra ebeveynlerin çocuklarının sağlıklı gelişimlerini destekleyebilmeleri de hedefleniyor.

KİTAP SEVGİSİNİ ERKEN YAŞTA EDİNİYORLAR

AÇEV iş birliğinde yürütülen ‘Okuyan Bir Gelecek’ projesi kapsamında çocukların erken yaşlarda okuma alışkanlığı kazanması ve dil gelişimi başta olmak üzere zihinsel, fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklemek amacıyla ‘Okuma Grupları Programı’ düzenleniyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü personelleri tarafından çocuklara verilen kitap okuma eğitiminin ardından ebeveynler de ‘Aile Seminerleri’ ile çocuklarının sağlıklı gelişimlerini destekleyebilmeleri için bilinçlendiriliyor. Ebeveynlere çocuklarına okuma sevgisi ve alışkanlığı kazandırmak için neler yapılabilecekleri ile nitelikli çocuk kitaplarının özellikleri anlatılıyor. Okul öncesi dönemin çocuklara kitap sevgisi aşılamak açısından önemli bir dönem olduğunu vurgulayan eğitmenler, proje sayesinde çocukların kelime dağarcıklarının her geçen gün arttığına dikkat çekiyor.

Yıl boyunca Minikler Konağı ile Oyun Odaları’nda uygulanan ve Konak’ın birçok semtinde yaygınlaştırılması planlanan projenin yeni dönem kayıtları eylül ayında başlayacak.