Kontenjanlar yarı yarıya düştü
5 Şubat 2023 itibarıyla kayıtlı bulunan depremzede öğrenciler için Liselere Geçiş Sistemi kapsamında Türkiye genelinde 6 bin 805 kontenjan açıldı.
Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye ile Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 5 Şubat 2023 itibarıyla kayıtlı bulunan depremzede öğrenciler için Liselere Geçiş Sistemi kapsamında Türkiye genelinde 6 bin 805 kontenjan açıldı. Başvuran öğrencilerin tamamı tercihlerine yerleştirildi. Geçen sene bu rakam 13 bin 795 olarak açıklanmıştı. Eğitim-İş Hatay 1 Nolu Şube Başkanı Edip Hizmetçi, “Veliler kötü koşullara rağmen şehirlerinden kopmak istemiyorlar” dedi. Eğitim-İş Kahramanmaraş Şube Başkanı Fuat Kuyucu ise “Diğer illerin tercih edilmemesinin bir nedeni ekonomik koşullar olabilir. Öğrenciler çoğunlukla kendi illerinde kalmayı tercih ediyor” diye konuştu.
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