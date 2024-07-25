Kontenjanlar yarı yarıya düştü

Yayınlanma: 25.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 25.07.2024 - 04:00

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye ile Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 5 Şubat 2023 itibarıyla kayıtlı bulunan depremzede öğrenciler için Liselere Geçiş Sistemi kapsamında Türkiye genelinde 6 bin 805 kontenjan açıldı. Başvuran öğrencilerin tamamı tercihlerine yerleştirildi. Geçen sene bu rakam 13 bin 795 olarak açıklanmıştı. Eğitim-İş Hatay 1 Nolu Şube Başkanı Edip Hizmetçi, “Veliler kötü koşullara rağmen şehirlerinden kopmak istemiyorlar” dedi. Eğitim-İş Kahramanmaraş Şube Başkanı Fuat Kuyucu ise “Diğer illerin tercih edilmemesinin bir nedeni ekonomik koşullar olabilir. Öğrenciler çoğunlukla kendi illerinde kalmayı tercih ediyor” diye konuştu.