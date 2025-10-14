Sağlık Bakanlığı personel alımı kapsamında gerçekleştirilen KPSS 2025/5 tercih sonuçları için ÖSYM’den son dakika açıklaması geldi. Peki, KPSS 2025/5 yerleştirme sonuçları açıklandı mı? KPSS 2025/5 yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, ayrıntılar...
KPSS 2025/5 YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
29 Eylül-6 Ekim 2025 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2025/5 Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.
2025/5 YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 14 Ekim 2025 tarihinde saat 15.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.