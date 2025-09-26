Memuriyet planı olan adaylar ilk olarak KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür uygulamasına katıldı. Ardından Alan Bilgisi testleri uygulandı. Peki, KPSS A Grubu sınav sonuçları ne zaman açıklanır? KPSS A Grubu sınav sonuçları nasıl sorgulanır?

KPSS A GRUBU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Lisans mezuniyeti bulunan adayların katılım salayabildiği KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı 7 Eylül'de düzenlendi. Sınavın bu oturumu tüm adaylar için zorunluydu.

KPSS A GRUBU SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Alan Bilgisi sınavları ie 13-14 Eylül günlerinde gerçekleşti. Sınav sonuçları 10 Ekim Cuma günü ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden sorgulanabilecek.