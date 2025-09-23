2025 KPSS sınav sonuçları açıklanma tarihi ÖSYM takvimi ile belli oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi ve Genel Yetenek-Genel Kültür oturumları tamamlandı. Peki, KPSS açıklandı mı? 2025 KPSS Lisans ne zaman açıklanacak?

KPSS AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sonuçları henüz açıklanmadı.

KPSS sonuçları, ÖSYM'nin sınav takvimindeki tarihe göre 10 Ekim 2025 tarihinde açıklanacak.

KPSS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

KPSS sonuçları ÖSYM'nin sonuç sayfası üzerinden öğrenilecek.