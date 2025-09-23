Cumhuriyet Gazetesi Logo
KPSS açıklandı mı? 2025 KPSS Lisans ne zaman açıklanacak?

23.09.2025 09:43:00
Haber Merkezi
Bu sene KPSS Lisans sınavları uygulandı. A Grubundaki sınavların tamamlandığı KPSS Lisansta Genel Kültür, Genel Yetenek, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe, İstatistik soruları soruldu. Peki, KPSS açıklandı mı? 2025 KPSS Lisans ne zaman açıklanacak?

2025 KPSS sınav sonuçları açıklanma tarihi ÖSYM takvimi ile belli oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi ve Genel Yetenek-Genel Kültür oturumları tamamlandı. Peki, KPSS açıklandı mı? 2025 KPSS Lisans ne zaman açıklanacak?

KPSS AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sonuçları henüz açıklanmadı.

KPSS sonuçları, ÖSYM'nin sınav takvimindeki tarihe göre 10 Ekim 2025 tarihinde açıklanacak.

KPSS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

KPSS sonuçları ÖSYM'nin sonuç sayfası üzerinden öğrenilecek.

