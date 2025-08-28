KPSS'nin (Kamu Personel Seçme Sınavı) bu yılki lisans oturumlarına geri sayım başladı. Peki, KPSS sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? 2025 KPSS sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir? İşte, ayrıntılar...

KPSS SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYIMLANDI MI?

KPSS Lisans sınavına kısa bir süre kala, sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), yayımladığı duyuru ile adaylara gerekli bilgileri paylaştı.

KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

2025 KPSS sınav giriş yerleri, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden erişime açılacak.

KPSS sınavlarına katılım sağlayacak adaylar, https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden sınav giriş yerlerine erişim sağlayabilecek.

2025 KPSS LİSANS NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre KPSS Lisans Genel Yetenek – Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu için başvurular 10 Temmuz'da tamamlandı. Lisans sınavına girecek adaylar için ise tarih belli oldu.

ÖSYM takvimine göre; 2025 KPSS lisans sınavı 7 Eylül'de yapılacak.