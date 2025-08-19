KYK burs ve kredi başvuruları kısa süre sonra başlayacak. Üniversite eğitimi alan öğrenciler burs ve kredi başvurularını nasıl yapacağını araştırıyor. Peki, KYK burs başvuruları başladı mı? 2024-2025 KYK burs ve kredi başvuruları nereden, nasıl yapılır, başvuru şartları neler? İşte, ayrıntılar...

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından henüz tarih verilmedi.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Burs/kredi başvuruları her yıl yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınır. e-Devlet şifresi olmayan öğrenciler PTT şubelerine giderek e-Devlet şifresi alabilr veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekir.

Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda durumu mevzuata uygun öğrenciye burs, diğer tüm öğrencilere ise kredi verilir.

KYK BURS MİKTARI NE KADAR?

KYK burs miktarı sene başında lisans öğrencileri için 2.000 TL, yüksek lisans için 4.000 TL, doktora öğrencileri için ise 6.000 TL olarak belirlendi.