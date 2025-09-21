Üniversite öğrencileri her yıl olduğu gibi 2025-2026 eğitim yılında da KYK burs başvurularını yakından takip ediyor. Peki, KYK burs başvurusu başladı mı? 2025-2026 KYK burs ne kadar, şartları nedir?

KYK BURS BAŞVURUSU BAŞLADI MI, NE ZAMAN?

KYK burs başvuruları henüz başlamadı. Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları Ekim ayında alınmıştı.

Konuya ilişkin resmi tarihler açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.

KYK BURS NE KADAR?

KYK burs Ocak 2025'ten itibaren 3 Bin TL olmuştu.

KYK BURS ŞARTLARI NEDİR?

• Şehidin bekar çocukları, çocuğu yok ise bekar kardeşleri

• Gazinin kendisi veya bekar çocukları

• Sağlık kurulu raporu ile yüzde kırk ve üzerinde engelli olduğu tespit edilenler

• Anne ve babasının her ikisi de vefat eden bekar kişi

• Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak lise ve dengi öğrenimini tamamlayan veya 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile koruma altına alınanlar

• Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar

• Bakanlık tarafından belirlenen kıstasları taşıyan milli sporcular

• Her öğretim yılında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan öğrenci seçme ve yerleştirme sınavlarından alan yeterlilik sınavında ham puan bazında ilk yüze girenler