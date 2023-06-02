Işık Okulları’ndan LGS öncesi önemli uyarı... Sınav heyecanını nasıl yenersiniz?

Yayınlanma: 02.06.2023 - 14:57

Güncelleme: 02.06.2023 - 14:57

Liselere Geçiş Sistemi'ne (LGS) hazırlık yolculuğunun sonuna gelindi. Sekizinci sınıf öğrencilerinin gireceği ve 4 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek sınava sayılı saatler kalmışken, hem öğrencilerde hem de ailelerde heyecan ve sabırsızlık arttı. FMV Ispartakule Işık İlköğretim Okulu Koordinatör Psikolojik Danışmanı Evşen Kaya Tabak ise, öğrenciler ve aileler için son 24 saate dair önerilerini paylaştı.

"EBEVEYNLERİN OLUMLU GERİ BİLDİRİMLERİ ÖNEMLİ"

Bir miktar heyecanın sınava hazırlanan herkes için gerekli, hatta faydalı olduğunu vurgulayan Evşen Kaya Tabak, öğrencinin heyecanını yönetmek ve motivasyonunu artırmak için ailelerin de bunu, çocuklarına hatırlatmaları gerektiğini belirtti ve şöyle devam etti:

“Çocuklarımıza sınav sonucundaki net sayılarının ötesinde, deneyimlerine ve emeklerine dair kazanımlarının önemini vurgulamayı tercih ettiğimizde heyecan yönetimi de daha kolay olur. Ebeveynlerin, öğrencilerin sınav deneyimlerine dair ayna tutan olumlu geri bildirimleri ise motivasyonun yükselmesi için çok önemli. Örneğin 'Matematik testinde süre kullanımıyla ilgili başta zorlanıyordun ama sonra turlama tekniğini denedin ve çok faydasını gördün' gibi geri bildirimler verilebilir. Ayrıca sınav sonrasında neler yapılacağına dair önceden planlar yapmak da öğrenciler ve ebeveynler için rahatlatıcı olacaktır.”

"ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPTIM VE KENDİME GÜVENİYORUM"

Öğrencilerin kendi başlarına heyecanlarını kontrol edebilmelerinin de özellikle sınav esnasında önemli olabileceğini hatırlatan Evşen Kaya Tabak “Sınav öncesinde veya sınav sırasında aşırı heyecan, stres gibi bir duyguyla karşılaşan öğrenci hemen tek bir cümleyle ihtiyacı olan sakinliğe dönebilir. Örneğin 'Elimden gelenin en iyisini yaptım ve kendime güveniyorum' şeklinde kendi kendine olumlu bir hatırlatma yapan öğrenci, sorulara kolaylıkla odaklanabilir” dedi.

SON 24 SAATTE NE YAPMALI?

Evşen Kaya Tabak son 24 saatte dikkat edilmesi gerekenler hakkında da bilgi verdi:

“Ruh, beden ve zihin bir bütündür. Dolayısıyla sınava birkaç gün kala sağlıklı beslenmenin yanında uyku düzenine de dikkat edilmeli. Sınavdan bir gün önce dışarıdan yemek yemekten kaçınılmalı. Gıda zehirlenmesi riskine karşı her türlü dondurulmuş gıdadan, süt ve süt ürünlerinden, aşırı yağlı ürünlerden uzak durulmalı. Bol bol su tüketmek, gece yatmadan önce kafein içeren ürünlerden, teknolojik aletlerden uzak durmak önemli olacaktır. Nefes egzersizleri, açık hava yürüyüşleri, müzik dinlemek ya da kitap okumak gibi iyi hissettirecek sakin aktivitelere yer verilmeli. Sınavdan iki gün önce ise ders çalışmayı bırakmak ve bedene odaklanmanın önemli olduğu unutulmamalı. En önemlisi de sınav öncesinde stres yaratacak, öğrencinin kaygısının artmasına sebep olacak ortamlardan ve kişilerden uzak durmasına, güvenli ve iyi hissettiği alanlara yönelmesine özen göstermek gerekir.”