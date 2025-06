ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlarda adaylara kalem, silgi, kalemtıraş ve peçete gibi eşyalar veriyor. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı sınavlarında kalem, silgi, kalemtıraş verilir mi merak konusu. Peki, LGS'de kalem ve silgi veriliyor mu? 2025 LGS öğrenciye ne veriliyor, neler yasak?





LGS'DE KALEM VE SİLGİ VERİLİYOR MU?

2025 LGS'ye giren öğrencilere kalem, silgi ve kalemtıraş verilmiyor. Adayların sınava gelirken yanlarında iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulundurmaları gerekecek. Öğrenciler sınava gelirken yanlarında fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesi, geçerli kimlik belgesi bulundurmalılar.

LGS'YE GİRERKEN HANGİ EŞYALAR YASAK?

Sınav görevlileri ve öğrenciler sınav binasına kullanımı doktor raporu ile belirlenen cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, kan şekeri ölçüm cihazı vb.) ve ilaçlar, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartları, kâğıt para, alyans, bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su, şeffaf numaralı gözlük ve basit pirsing hariç:

Her türlü kesici ve delici alet, ateşli silah, çanta, cüzdan, cep telefonu, her türlü saat, anahtarlık, elektronik anahtar, kalemlik, kablosuz iletişim sağlayan cihaz, kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve diğer takılar; her türlü plastik, metal ve cam eşya, banka kredi kartları, her türlü elektronik ve mekanik cihaz, her türlü müsvedde kâğıt, defter, ders notu, kitap, sözlük, dergi, gazete ve benzeri yayınlar; cetvel, pergel, açıölçer ve benzeri araçlar ile yiyecek, içecek ve diğer tüketim maddeleri ile sınava giremeyecekler.