Son Dakika... Beşiktaş Belediyesi'ne 'Ahmet İhsan Aktaş' haczi!

Tutuklu bulunan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın görev yaptığı belediye, İBB'ye yönelik operasyonlarda 'itirafçı' olarak adı geçen iş insanı Aziz İhsan Aktaş'a olan 28 milyon liralık borç nedeniyle haciz işlemiyle karşı karşıya kaldı.

ÇOK SAYIDA EŞYAYA EL KONULDU

Tüm katları kapsayan haciz uygulaması sırasında, belediye başkanının makam odasında bulunan koltuklar, masalar, sandalyeler ve bilgisayarlar dahil olmak üzere çok sayıda demirbaş eşyaya el konuldu.

Gazeteci İsmail Saymaz'ın aktardığına göre; Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), işadamı Aziz İhsan Aktaş’ın Beşiktaş Belediyesi’ndeki 465.255.173 TL tutarındaki alacağı için haciz kararı aldırdı. Aktaş’ın toplam alacağı ise 1.2 milyar TL olarak kaydediliyor.

TMSF DE DEVREYE GİRDİ

Belediyeye yönelik 28 milyon liralık faktoring borcu nedeniyle yürütülen haciz işlemlerinin yanı sıra, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) da ayrı bir alacak dosyası kapsamında harekete geçti.