Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında bazı soruların sınav bitmeden önce paylaşıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmanın ayrıntılarını paylaştı. Peki, LGS sınavında kaç kişiye soruşturma açıldı? LGS soruları çalındı mı?

LGS'DE KAÇ KİŞİYE SORUŞTURMA AÇILDI?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TRT Haber'de LGS soru kitapçığının erken paylaşıldığı iddialarına ilişkin başlatılan soruşturmanın detaylarını paylaştı. Tekin, konuyla ilgili "29 kişiyle ilgili soruşturma açıldı, okuldaki. Biz idari soruşturma yaparız, idari soruşturma neticesinde ilgiliye disiplin cezası uygulayabiliriz. İdari soruşturmanın sonucunda da eğer ceza davası açılması gereken bir durum varsa ceza davası da açılır. Ve ilgililer en ağır şekilde cezalandırılır." ifadelerinde bulundu.

LGS SORULARI ÇALINDI MI?

LGS sorularının çalındığı iddialarını reddeden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Araştırmamızı yaptık. 10.45'te biten sözel oturumu soruları hakkında soruşturma açılan bir idarecimiz tarafından fotoğraflanmış PDF'ye dönüştürülmüş ve 11.57'de paylaşılmış. Biz teknik arkadaşlarımızı o PDF görüntülerini, PDF materyallerini inceledik. Bir kere bizim PDF materyalimiz değil. Yani soruların çalındığı iddiası külliyen yalan böyle bir olay yok." dedi.