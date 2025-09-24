Memur adaylarının katıldığı KPSS sınavı her sene ÖSYM tarafından düzenleniyor. Peki, Lise KPSS ne zaman yapılacak? ÖSYM lise ve ön lisans KPSS tarihleri belli oldu mu?

LİSE VE ÖNLİSANS KPSS NE ZAMAN?

KPSS lise ve önlisans oturumu iki senede bir düzenleniyor. Geçtiğimiz yıl uygulanan bu oturumlar bu sene yapılmayacak. 2026 yılı ÖSYM takvimi ise henüz belli olmadı. Takvim açıklandıktan sonra lise ve önlisans tarihleri de belli olacak.

KPSS LİSANS SINAV TAKVİMİ 2025

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) başvuruları, 26 Haziran-10 Temmuz 2025 tarihleri arasında alındı.

KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür oturumları 7 Eylül'de, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 13 Eylül'de, 2. gün oturumları ise 14 Eylül'de düzenlendi. KPSS sonuçları, 10 Ekim'de açıklanacak.