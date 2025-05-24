Liselere geçiş sınavına 3 hafta kala öğrencilere çalışma önerileri: Şimdi strateji zamanı

Adaylara, günlük ders çalışma düzenini 12 Haziran’a kadar devam ettirmelerini öneren eğitim koordinatörü Hatice Yılmaz, “Öğrenciler süre konusu üzerine çalışmalı, süreyi dengeli ve artırarak kullanma, sorulara geri dönme gibi taktikler denemeli. Öğrenci sınav öncesinde hangi dersten başlayacağını netleştirmeli ve o stratejisini bu yönde geliştirmeli” dedi. Yılmaz’a göre, öğrenciler son haftalarda şu noktalara dikkat etmeli:

Süreli deneme sınavı çözmek:

- Süreli ve gerçek sınav zamanında yapılan deneme sınavları, sınava uyumu güçlendirir.

- Deneme sınavlarındaki doğru sayısı, çabalarınızın olumlu karşılığıdır. Onlara bakıp sevinin, tadını çıkarın.

- Yanlış ve boşlar ise eksikleriniz, yani başarı önündeki engellerdir. Aynı gerçek dostlar gibi size acıyı söylerler. Onları görmezden gelmek, gelişiminize zarar verecektir. Yanlış yapılan ve boş bırakılan soruların cevabını öğrenmek, eksik kalan konuların tekrarını yapmak, açığı kapatmak anlamına gelir.

- Gerçek sınavda uygulayacağınız test sıralamasına karar verme zamanı Sınavlarda istediğin test ve sorudan başlayarak:

- Kolayları önce yapabilirim. Böylece zorlara daha çok zaman kalır.

- Yapabildiklerimi öne alarak moralimi yükseltebilirim.

- Sorulara takılmaz, vakit kaybetmeden ilerlerim. gibi seni iyi hissettirecek ve zamanı iyi değerlendirmeni sağlayacak bir taktiğin olmalı.

Türkçe

Türkçe anlam bilgisine yönelik çalışmalara ağırlık verin.

Sözcükte anlam, cümlede anlam, paragrafta anlam ve söz sanatlarıyla ilgili kavramları ana hatlarıyla tekrar edin.

Soru çözerken karşılaştığımız ve anlamını bilmediğimiz sözcük ve sözcük gruplarının anlamını mutlaka sözlükten öğrenin.

Konu testlerinden çok deneme sınavlarına ağırlık verelim ve deneme sınavını süre tutarak çözün.

Dilbilgisi konularıyla ilgili son tekrarları yapalım. Konuları kalıcı olarak öğrenip pekiştirmek için kavram haritaları eşliğinde özet çıkarın.

Yazım kuralları ve noktalama işaretleri konularını düzenli aralıklarla gözden geçirin.

Matematik

Sınavda sürenin önemli olduğunu unutma. Sadece doğru çözmek yetmez, zamanında bitirmek gerekir.

Denemelerde ilk 5-6 dakikada seni zorlayan bir soruya takılıyorsan soru atlamayı alışkanlık haline getir.

Eksik kazanımlarını belirlemek için süre tutarak matematik branş denemesi çöz. Yanlışlarının sebebini belirle ve çözümü için harekete geç.

Yanlışların nedeni bilgi eksikliği ise o konudan kısa bir tekrar yapıp sonrasında aynı kazanımdan en az 5 soru çözüp bilgi eksikliğini giderdiğinden emin ol.

Deneme sınavlarında uzun matematik soruları sizi korkutmasın. Uzun olan sorular aslında kolay sorulardır ve dikkatlice önyargısız okumanız soruyu çözmenizi kolaylaştıracaktır.

Fen bilimleri

Soru çözerken iki seçenek arasında kaldığınız soruların doğrusunu kesinlikle sebebiyle birlikte öğrenin.

Biyoloji ve kimya ünitelerini yazarak ve kısa notlar alarak fizik ünitelerini de gerekli formülleri not ederek tekrar edin.

Paragraf sorularından korkmayın. Tüm paragrafı bir bütün olarak ve anlayarak okuyun çünkü uzun paragraflı sorular çözüm için tüm ipuçlarını içinde barındırır.

Basınç, basit makine ve elektrik gibi fizik üniteleriyle ilgili soruları çözerken yazarak işlem yapın. İşlemlerinizi kolaylaştıracak sayısal değerleri kullanmanız sonuca ulaşmanızı kolaylaştırır.

TC İnkılap tarihi ve Atatürkçülük

MEB ders kitabını son kez gözden geçirin.

Konuları özet şablondan tekrarlayın.

Zihninizde kronolojik bir şablon canlandırın. (Olayların önce sonra şeklinde gerçekleşme zamanları)

Paragraf sorularında şıkları paragrafla eşleştirerek eleyerek ilerleyin.

Yanlışlarınızı bilgi-dikkatyorumlama yanlışı şeklinde sınıflandırın. Bilgi eksiği varsa kısaca konuyu kaynağınızdan tekrarlayın. Dikkat hatası ise soruları daha yavaş okumayı deneyin. Yorumlama ise öğretmeninize danışın.

Din kültürü ve ahlak bilgisi

Dini kavramların anlamlarına son kez bakın.

Soru çözerken takıldığınızda özet şablonlara bakıp eksik olan bilgiyi hatırlayıp soruyu baştan çözün.

İngilizce

İngilizce sorularını kelimelerin anlamını bilmeden çözemezsiniz. Bu sebeple her gün ünitelerin kelime listelerine göz atın. Ezber yapın.

Soruların türlerine ve doğru cevabı ararken zaman kipi ve özneyüklem uyumuna dikkat edin.

Soru kökünü çok dikkatli okuyun.

HATA YAPMA ORANINI DÜŞÜRMEK İÇİN

- Dikkatli okuma: Soruları dikkatlice okuyarak yanlış anlamaları önleyin. Özellikle dikkat gerektiren sorularda acele etmeyin.

- Hataları inceleme: Daha önce yaptığınız hataları gözden geçirerek bu hatalardan ders çıkarın.

- Zayıf alanlara yönelik çalışma: Zayıf olduğunuz konuları hedef alarak bu konularda daha fazla pratik yapın. Her bir konuyu derinlemesine anlamak, genel performansınızı artırır.