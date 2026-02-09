2025-2026 eğitim öğretim yılı ikinci dönem 2 Şubat Pazartesi itibarıyla başlamasının ardından ikinci ara tatilin başlayacağı tarih merak konusu oldu. Peki, MEB ikinci ara tatili ne zaman? 2026 ikinci dönem ara tatili kaç gün sürecek? İşte ayrıntılar...
İKİNCİ ARA TATİLİ NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi ile ikinci dönemin ara tatili 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma günü sona erecek.
İKİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?
İkinci dönemin ara tatili 16–20 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacak. Ramazan Bayramı’nın ise 20–22 Mart 2026 tarihlerine denk gelmesiyle birlikte, ikinci ara tatil Ramazan Bayramı ile birleşmiş olacak.
YAZ TATİLİ NE ZAMAN?
2025-2026 Eğitim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak ve yaz tatili başlayacak.