MEB’in zorunlu eğitimi kısaltma planı tepki çekti: ‘Tarikat ve sermayenin beklentileri’

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) zorunlu eğitim süresini kısaltmayı hedefleyen çalışmalarına tepkiler sürüyor.

Cumhuriyet’e konuşan Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, çocuk işçiliğinin ve erken yaşta evliliğin önünü açacak bir uygulamaya imza atılmaya çalışıldığını belirterek “Kamusal eğitimin gereği her çocuğun eğitim hakkından sonuna kadar eşit bir şekilde faydalanabilmesi için lisenin de zorunlu eğitim kapsamında olması gerekiyor” dedi.

OECD ülkelerindeki zorunlu eğitim süresini de değerlendiren Irmak, “Dokuz yıl olan da var ama bizde olduğu gibi çocuğu okuldan alıp sermayenin kucağına atmıyorlar” ifadelerini kullandı.

Irmak şöyle konuştu: “Piyasanın ihtiyaçlarına uygun olarak bugün de zorunlu eğitimi on yıla düşürmek gibi bir dertleri var. Bu kabul edilemez. Bir de bakanlığın “kamuoyunun talebi doğrultusunda bunu yapıyoruz” ifadeleri var. Kamuoyu dediğiniz Enderun Vakfı mı, Maarif Platformu mu, Eğitim Bir- Sen mi? Bizim dışımızda 59 tane sendika var. Bunların, akademinin görüş öneri ve düşünceleri alınmadan hangi toplum talebinden bahsediliyor? Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ni getirirken de toplumun talepleri doğrultusunda dendi ama çalışmalar nerede yapıldı, hangi talepler üzerinden tanımlandı bilmiyoruz.”

Eğitim Sen Genel Sekreteri Zülküf Güneş de Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in “Toplumsal beklentiler ve bilgiye erişimin kolaylaşması nedeniyle” zorunlu eğitim süresinin kısaltılabileceği açıklamasını eleştirdi. Güneş, “Kastettikleri tarikat, cemaat, arka bahçeleri olan sendika ve sermayenin beklentileridir. Toplumun böyle bir talebi yoktur” diye konuştu.