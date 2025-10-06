Geçtiğimiz yıllarda uygulanan ortak yazılı sınavlar, olumlu geri dönüşler alınmasıyla birlikte yeni dönemde de devam edecek. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılı için de 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıflarda ortak sınavların yapılacağını duyurdu. Peki, MEB ortak sınav 1. dönem 1. sınavlar ne zaman? 2025-2026 MEB ortak sınav takvimi

ORTAK SINAV TARİHLERİ

Yayımlanan takvime göre 1. dönem 1. yazılı sınavları Kasım 2025'te; 7. sınıf Türkçe dersi için 4 Kasım Salı, 8. sınıf Türkçe dersi için 5 Kasım Çarşamba, 9. sınıf matematik dersi için 6 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilecek.

2. dönem sınavları 1. yazılı sınavları Nisan 2026'da; 6. sınıf Türkçe dersi 7 Nisan Salı, 6. sınıf ve 8. sınıf matematik dersi 8 Nisan Çarşamba, 10. sınıf matematik dersi 9 Nisan Perşembe ve 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 10 Nisan Cuma günü yapılacak.

2. dönem 2. yazılı sınavları ise Haziran 2026'da; 7. sınıf matematik dersi için 2 Haziran Salı, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 3 Haziran Çarşamba günü

BİRİNCİ DÖNEM ORTAK YAZILI SINAVLARA YÖNELİK "KONU SORU DAĞILIM TABLOLARI" YAYIMLANDI

9 Eylül 2023'te yayımlanarak yürürlüğe giren Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği'ne göre ülke, il, ilçe ve okul genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlar, il sınıf/alan zümrelerince hazırlanacak konu soru dağılım tabloları çerçevesinde uygulanacak.

Bu kapsamda, 2025-2026 eğitim öğretim yılı dönem başında il sınıf/alan zümreleri tarafından Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürlüğünün görüşü alınarak konu soru dağılım tablolarına örnek oluşturması açısından temel eğitim ve ortaöğretimdeki farklı branş ve sınıf düzeylerinde "konu soru dağılım tabloları" yayımlandı.

Okul geneli yazılı sınavlarda hangi senaryonun kullanılacağı, eğitim kurumu sınıf/alan zümresi tarafından belirlenecek ve tüm sınavlar belirlenen konu soru dağılım tablosuna göre hazırlanacak.