Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanan "Milli Eğitim Bakanlığı Proje Okulları Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik, Bakanlıkça belirlenen veya çeşitli kurum/kuruluşlarla yapılan protokoller kapsamında açılan, ulusal ve/veya uluslararası projeler yürüten, Bakanlık programları ve temalarını uygulayan resmi örgün eğitim kurumlarının işleyişini, yönetimini ve öğrenci kabul süreçlerini düzenliyor.

Yönetmelik, proje okullarının belirlenme süreçleri, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönetim ve işleyişine ilişkin usul ve esasları detaylandırıyor. Buna göre, bu okullar; Milli Eğitim Bakanlığı tarafından doğrudan veya ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde çeşitli kurum ve/veya kuruluşlarla yapılan protokoller kapsamında kurulabilecek. Ulusal ve/veya uluslararası düzeyde proje yürüten, Bakanlık tarafından uygulamaya konulan programlar ve temaları uygulayan okulların belirlenmesi ve bu kurumların işleyişinin standartlaştırılması amaçlanıyor.

PROJE OKULU OLMA ŞARTLARI

Yönetmeliğe göre, bir eğitim kurumunun proje okulu olarak belirlenebilmesi için belirli kriterleri karşılaması gerekiyor. Bu kriterler arasında şunlar yer alıyor:

Okulun bütüncül gelişimini hedefleyen okul gelişim projesi uygulama taahhüdü. Okul ve öğrencilerin farklı alanlarda gelişimine katkı sağlamayı amaçlayan sürdürülebilir okul özel projesi yürütebilme yeterliliği. Ulusal/uluslararası düzeyde özel program uygulayan veya proje geliştiren bir okul olması. Kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, organize sanayi bölgeleri, serbest ticaret bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri veya sivil toplum kuruluşları ile eğitim yapılan meslek alanlarına yönelik proje protokolleri kapsamında çalışmalar yürütmesi. Bakanlığın belirlediği sektörel mükemmeliyet merkezi faaliyeti yürüten mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu olması.

ÖZEL PROGRAM UYGULAYAN OKULLARA ÖĞRENCİ SEÇİMİ VE İŞLEYİŞ

Özel program uygulayan okullara öğrenci seçimi, merkezi sınav sonuçlarına ve okulun kendi yapacağı özel sınavlara göre belirlenecek. Özellikle Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı okullarda, merkezi sınavda Türkiye genelinde yüzde 1'lik başarı diliminde yer alma şartı aranacak. Ayrıca, bu okullarda sınıf mevcudunun 24'ü geçmemesi, yatılılığın esas olması ve her 8 öğrenciye bir danışman öğretmen düşmesi gibi önemli düzenlemeler getirildi. Yabancı dil derslerinin en az yüzde 30'unun, ilgili dilin konuşulduğu ülkelerde yükseköğretim eğitimini tamamlamış öğretmenlerce verilmesi zorunluluğu esas kabul edilecek.

Bu okullarda öğrencilerin ders yılı sonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasının en az 70 olması istenirken, özel programa özgü derslerden yıl sonu puanının en az 70 olması, diğer derslerden ise en az 50 olması gerekiyor. Doğrudan sınıf geçemeyen veya devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan öğrenciler sınıf tekrarı yapacak ve sorumlu olarak sınıf geçemeyecek. Öğrencilerin mezuniyete kadar bitirme tezi hazırlaması, bilimsel makale ve proje sunması, en az 60 saat sosyal sorumluluk faaliyeti yapması ve en az uzaktan veya yüz yüze eğitim modüllerinden sertifika alması gerekiyor

ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİLERİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI ARTIRILDI

Yönetmelik, proje okullarında görev yapan öğretmen ve yöneticilerin sorumluluklarını da genişletiyor. Öğretmenlerin her yıl en az 60 saat hizmet içi eğitim alması, özel yetenekli bireylerin eğitimi konusunda sertifikası bulunmayanların ise en az 120 saatlik eğitim alması zorunlu hale getirildi. Okul müdürleri ise okulun uyguladığı programın geliştirilmesinden, üniversiteler ve ilgili kurumlarla iş birliğinin sağlanmasından ve okul Ar-Ge birimlerinin kurulmasından sorumlu olacak.

MEVCUT PROJE OKULLARININ DURUMU

Geçici Madde 1'e göre, mevcut proje okullarından proje okulu olarak devam etmeyecek olanlar, 1 Eylül 2025 tarihine kadar belirlenecek. Kapsamdan çıkarılmayan okullar ise yeni proje tekliflerini hazırlayarak başvuruda bulunabilecekler.