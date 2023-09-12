Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğretmenlere kıyafet ‘tavsiyesi’ ‘dayatmaya’ dönüştü: Önlüklü fotoğraf istediler!

Yayınlanma: 12.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 12.09.2023 - 04:00

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in iki hafta önce valiliklere seslenerek “Öğretmen arkadaşlarımızın okullarda, bir eğitimciye yakışır şekilde giyinmesi açısından beyaz önlük uygulamasının valiliklerimizce tespit edilmesini arzu ediyoruz, bunu da genelgemizde zikrettik” açıklaması yapması kamuoyunda tartışma yarattı. Tekin, tepkiler üzerine “Tavsiye kararında bulunduk. Şu an bu bir zorunluluk değil” açıklamasını yaptı. Ancak okulların açılmasıyla “tavsiye” kararı “dayatmaya” dönüştü. Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okullara yazı göndererek, ilk gün etkinliklerinin fotoğraf ve videolarının çekilmesini istedi. Yazıda altı çizili şekilde ve koyu puntoyla öğretmenlerin “önlüklü vaziyette birer adet fotoğraf göndermesi” talimatı verildi. Yazı, bir okul müdürü tarafından da “Nöbetçi idareci, nöbetçi öğretmen arkadaşlarımızın bahçede ve katlarda görev yaparken özellikle yaka kartlarını takması ve sayın bakanımızın da ifade ettiği gibi önlükle görevlerini yapması” notuyla, öğretmenlere iletildi. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ise meslek liselerinde hazırlatılan önlük tasarımlarını beğenmeyerek “daha uzun olsun” talimatı verdi.

‘TARİAKTLAR KOALİSYONU’

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, “Türkiye Cumhuriyeti, ‘genelgeler devleti’ haline geldi. MEB hem karma eğitimle hem beyaz önlükle ilgili söylemleriyle çok tehlikeli bir kapıyı araladı” dedi. Açıklamaların art arda gelmesinin tesadüf olmadığını kaydeden Özbay, “Türkiye’de bakanlıkların tamamı ve bürokrasinin tamamına yakını cemaat ve tarikatlar koalisyonuyla yönetiliyor. Bu kurumlardaki kişiler, cemaat ve tarikatların sözcülüğünü yapar hale gelmiş durumda. Bakan önlükle ilgili ‘Zorlama değil’ demek zorunda çünkü ‘zorunlu’ demesi yasalara aykırı. Bakan ‘tavsiye kararı’ diyerek kamuoyundan gelen tepkiyi dinlemek istedi” diye konuştu. Özbay, beyaz önlük söylemindeki amacın kadın eğitimcilerin kıyafetine karışmak olduğunu da vurguladı. Genelgelerin hukuğa aykırı olduğunun altını çizen Özbay, “Dayatmalara karşı hukuki girişimlerimiz olacak. Bakan, eğer önlük için ‘Zorunlu değil’ diyorsa bu genelgeleri gönderen idareler için işlem yapsın. Hodri meydan” diye konuştu.

