Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları için tercih yapan adaylar, son tercih tarihini kaçırmamak adına resmi açıklamalara odaklanmış durumda. Peki, Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercihleri ne zaman başladı? MSÜ tercihlerinde son tarih

2026 MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini 25 Mart-24 Nisan 2026 tarihleri arasında yapmaları gerekmektedir. (24 Nisan günü saat 23:59'a kadar). Belirtilen süre içerisinde tercihini yapmayan adaylar 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacaktır.

MSÜ TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Adaylar, MSÜ tercih işlemlerini https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden yapabilecek.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Üniversitesi için 2025 yılı tercih süreci 24 Mart’ta başlamış ve 21 Nisan’da sona ermişti. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın ardından tercih sonuçları 24 Haziran 2025 tarihinde e-Devlet üzerinden adayların erişimine sunulmuştu.

Geçtiğimiz yılın takvimi dikkate alındığında, 2026 yılına ilişkin MSÜ tercih sonuçlarının da Haziran ayının üçüncü haftası civarında açıklanmasının beklendiği ifade ediliyor.

Konuya dair yetkili kurumlardan gelecek resmi bir duyuru olması halinde, en güncel bilgiler haberimizde yer alacaktır.