Öğrenci başına istenen 1250 TL, 23 Nisan’da sahne ve süslemelerde kullanılacak

Ekonomik kriz ve pahalılık nedeniyle okullarda öğrenciler yeterli beslenemiyorken devlet okulunda 23 Nisan etkinliklerinde kullanılacak süsler için 1250 TL para istenmesine tepki gösterildi.

Öğrenci başına istenen 1250 TL, 23 Nisan’da sahne ve süslemelerde kullanılacak
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Fahrettin Öztürk
Yayınlanma: 31.10.2024 - 04:00

İstanbul Beşiktaş’taki Yüzüncü Yıl Mustafa Kemal İlkokulu’nda, Okul Aile Birliği Yönetimi, öğrencilerin velilerinden, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ekinliklerinde kullanılacak sahne ve süsleme için öğrenci başına 1250 TL para istedi. Devlet okulunun sadece sahne ve süsleme için talep ettiği miktarı duyan veliler, çocuklarının 23 Nisan hazırlık etkinliklerine katılmalarına izin vermedi.

Öğrencilere ayrıca haftada bir saat folklor dersi verilirken folklor ücreti ise dönemlik 600 TL olarak belirlendi. Talep edilen paraları “fahiş olarak” değerlendiren bazı veliler, okulu ve yönetimini İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne şikâyet etti.


Etiketler: #beşiktaş #23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
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