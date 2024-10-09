Öğrenciler mağdur: Okul önce ‘depremsellik nedeniyle’ yıkıldı, sonra otopark yapıldı

Yayınlanma: 09.10.2024 - 11:10

Güncelleme: 09.10.2024 - 11:12

CHP Kadıköy ilçe örgütü, demokratik kitle örgütleri ve eğitim gönüllüleri geçen cumartesi günü, yıkıldıktan sonra yerine otopark yapılan Kadıköy’deki Muhsin Adil Binal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) önünde toplandı. Grup “Okullar otopark olmasın” dedi. Okulun bu hale gelmesinin nedenlerini Eğitim-İş İstanbul 2 No’lu Şube Başkanı Kadir Toruş ile konuştuk. Okulun, eski müdür E.A’nın döneminde kapandığını söyleyen Toruş, “O zamanki Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürü, İl Milli Eğitim Mesleki Teknik Liselerinden sorumlu müdürü ile birlikte bu üç isim, yılların çınarı Muhsin Adil Binal MTAL’i menfaatlerine peşkeş çekmişlerdir” dedi.

YERLİKAYA’NIN ‘DEPREM’ YAZISI

Okulun eski müdürü E.A’nın daha önce, Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi müdürlüğü için, okulda kadın müdür önceliği olduğu halde başvuru yaptığını, sonrasında ilçe eğitim müdürü ile anaokuluna usulsüz olarak erkek öğrenci kaydettirip okulu karma gösterdiğini ve böyle müdür olabildiğini aktaran Toruş, “Okulu tercih eden kadın müdür adaylarından birinin olayı mahkemeye götürmesi sonucu E.A görevinden alındı ve müdürlük kadrosu boş olduğu için görevlendirme müdür arayan Muhsin Adil Binal MTAL’e atandı. Kısa süre sonra dönemin İstanbul Valisi Ali Yerlikaya okulun depremsellik sonucu yıkılıp yeniden yapılmasına ilişkin resmi yazı yayınladı. Bunun üzerine Muhsin Adil Binal MTAL’in E.A’nın müdürlükten alındığı Kadıköy MTAL’e taşınmasına karar verildi” diye konuştu.

İKİ OKULUN BİRLEŞMESİ

E.A’nın, Muhsin Adil MTAL’in kadrolu, Kadıköy MTAL’in görevlendirme müdürü olduğunu kaydeden Toruş, “E.A iki okulun birden müdürlüğünü yaparken öğrenci azlığını bahane gösterip iki okulun birleşmesi için bir yazı yazmış, o zamanki ilçe milli eğitim müdürü ile il milli eğitim şube müdürü bu yazıya onay vermiştir. Birleştirme raporu olmadan yazı bakanlıkça onaylanmış fakat kademeli kapatma kararı vermiştir. Ancak sonra bir gecede okul kapatılıp Muhsin Adil Binal MTAL'in öğrencileri e-okulda Kadıköy MTAL’e aktarılmıştır. Öğrenci azlığı olan okul Kadıköy MTAL olmasına rağmen sanki Muhsin Adil Binal MTAL gibi gösterilip rantı işletmek için Muhsin Adil Binal MTAL kapatılmıştır” dedi.

‘BİNLERCE ÖĞRENCİ MAĞDUR EDİLDİ’

O dönem Muhsin Adil Binal MTAL’in 380, Kadıköy MTAL’in 180 puanla öğrenci aldığını belirten Toruş, “ Okul birincilikleri gösterilmemiş, yanlış diploma verilmiş ve binlerce öğrenci mağdur edilmiştir. Şikayetler kapatılmış, faillerin makamlarda oturmaları sağlanmıştır. Muhsin Adil Binal MTAL öğrenci, öğretmen ve idarecileri yok sayılmıştır. Amaç E.A’nın Kadıköy MTAL’e müdür olma inadıdır. E.A sonrasında başka bir şikayetle görevden alınmıştır. Yapılan tüm usulsüzlükler sonrasında il şube müdürü, Bursa’ya il müdürü olmuş, hemen akabinde çeşitli yolsuzlukları sonucu açığa alınmıştır. O dönemin Kadıköy ilçe müdürü ise şu an Sancaktepe İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak çalışmaktadır. E.A ise Ümraniye Merkez Anadolu Lisesi’nde okul müdürü olarak görevine devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

‘KİME PEŞKEŞ ÇEKİLMEK İSTENDİ?’

Otopark ile rant elde edildiğini ve bunun sağlıklı bir şekilde denetlenmediğini vurgulayan Toruş, “Kadıköy gibi güzide bir ilçenin en merkezi konumdaki okulu yıkılmış ve yerine okul yapılmayıp Milli Eğitim bu kadar değerli bir araziyi neden gözden çıkarmıştır? Kime ve kimlere peşkeş çekilmek istenmiştir? Tüm bunların altında büyük bir rant çetesi mi vardır?” diye konuştu.

‘BİNAL’IN HATIRASI YOK EDİLDİ’

Toruş son olarak şunları söyledi: “Yıllardır Kadıköy MTAL bahçesi de neredeyse 24 saat hiç kapanmayan bir otopark gibi okul yönetimince işletmeye tahsis edilmiştir. E.A’dan boşalan koltuğa benzeri bir müdür atanmıştır, eski düzeni devam ettirmektedir. Muhsin Adil Binal MTAL bahsi geçen isimlerin kişisel hırsları ve menfaatleri ile belli çevrelerin rant kapısı ve gelir kaynağı olarak görülmesi sonucunda yıkılıp, peşkeş çekilmiştir. Okulun bağışçısı rahmetli Muhsin Adil Binal’ın hatırası yok edilmiştir. Şimdi ise rant kapısı otopark olarak kullanıma açılmıştır. Mağduriyet yaşayan tüm öğrencilerimize haklarının ve okullarının teslim edilmesini istiyoruz. Okul yeniden inşa edilmeli, bahsi geçen tüm isimler evrakta sahtecilik yapmaktan, kanunlara aykırı hareket etmekten, makam ve mevkilerini çıkarları doğrultusunda kullanmaktan yargılanmalı ve halen oturdukları makamlardan ivedi olarak kaldırılmalıdır.”