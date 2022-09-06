Öğretmenler tepkili: 'Susmayacağız, boyun eğmeyeceğiz'

06 Eylül 2022 Salı, 02:00

İlkadım Onur Anıtı önündeki eyleme Sinop, Amasya, Çorum, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin şubeleri de katıldı. Eylemde konuşan Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, mesleğin onuruna, itibarına, ülkenin geleceğine, her bir çocuğun nitelikli eğitim hakkına sahip çıkmak için haksızlıklar karşısında susmayacaklarını, baskılara boyun eğmeyeceklerini söyledi.

“‘Öğretmene parmak sallanmaz’ sözünü alanlarda çınlatmak için, hakların saraylarda kısık sesle değil, alanlarda gür sesle savunulduğunu göstermek için buradayız” diyen Özbay, şunları söyledi: “Uzmanlık belgemiz, diplomamızdır. Diploması olmayanlar bize ahkâm kesemez.” Kanundaki kariyer basamaklarından birine “başöğretmen” adının verilmesi, tartışılmaz bir hadsizlik olduğuna dikkat çeken Özbay, “Bizim bir tek başöğretmenimiz var, o da Mustafa Kemal Atatürk’tür” ifadelerini kullandı.