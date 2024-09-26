‘Okul öncesi müzede’ adlı ücretsiz eğitim programı İstanbul Modern’de

Yayınlanma: 26.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 26.09.2024 - 04:00

İstanbul Modern ve Panço işbirliğiyle düzenlenen program, 2-6 yaş arası çocuklara sanat çalışmaları aracılığıyla yaratıcı öğrenme deneyimi sunmayı amaçlıyor. Programda, kamu kurumlarındaki anaokulları ve aile ve sosyal hizmetler müdürlüğüne bağlı çocuk evlerinden katılımcılara öncelik verilecek.

Programın tanıtım toplantısında konuşan İstanbul Modern Eğitim ve Sosyal Projeler Direktörü Neslihan Varol, müzede bugüne kadar 1 milyon çocuk ve gence sanat eğitimi fırsatı sunduklarını, her gün yaklaşık 500 öğrencinin müzeyi “bir öğrenme alanı” olarak değerlendirmesine aracı olduklarını anlattı.

Erken çocukluk dönemini kapsayan yeni eğitim programı ile bu alandaki faaliyetlerin derinliğini artırmayı istediklerini söyleyen Varol, “Okul Öncesi Müzede adını verdiğimiz program; çocukların yaratıcı düşünme becerileri ve sanatsal gelişimleri için tasarladığımız müze etkinliklerinden oluşuyor. Sanat yapıtlarından ilhamla hazırladığımız program, çocukların sosyal ve duygusal gelişimini desteklerken paylaşma, yardımlaşma, iletişim ve uyum duygularını sanatla güçlendiriyor. Merak eden, araştıran, fikirlerini doğru ifade eden, paylaşan, vicdan ve hoşgörü sahibi olan çocukların yetişmesine katkıda bulunuyor” dedi.

ÇOCUK EVLERİNE ÖNCELİK

50 kamu kurumu ve sivil toplum örgütleri ile iş birliği içinde olduklarını, aile ve sosyal hizmetler müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında çocuk evlerinden katılımcıları ağırladıklarını belirten Varol, “Aile ve sosyal hizmetler il müdürlüğüne bağlı Kartal, Pendik, Sultangazi, Ümraniye ve Tuzla ilçelerindeki çocuk evlerinde kalan erken çocukluk dönemindeki çocukları bu projeye dahil edeceğiz. Ücretsiz eğitim olanağı ile sanat eğitiminde fırsat eşitliğini sağlamaya çalışıyoruz” diye konuştu.

ALTI SANAT YAPITI

Eğitim programı, çocukların bir müze eğitmeni rehberliğinde İstanbul Modern’in koleksiyon sergisindeki Fahrelnissa Zeid, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Nuri İyem, Semiha Berksoy, Orhan Peker ve İhsan Cemal Karaburçak’ın çalışmalarından oluşan altı sanat yapıtını incelemesiyle başlıyor. Sergi salonundaki incelemenin ardından çocuklar, müzenin Mezanin katında programa özel hazırlanan öğrenme alanında sanat oyunlarına katılıyor.

İstanbul Modern Eğitim ve Sosyal Projeler Bölümü tarafından geliştirilen ve Yeşim Eröktem’in tasarladığı oyun alanı; yap boz, portre tamamlama, eşleştirme, ses ve doku keşfetme gibi etkinlikleri içeriyor. Çocuklar ayrıca, oyun alanının bazı bölümlerinde hayallerini resmediyor.

4-6 YAŞ GRUBU

Yaratıcı düşünme becerileri ve sanatsal gelişimleri için tasarlanan müze etkinlikleri, sanat yapıtlarından ilham alır. Çocukların kompozisyonlar oluşturduğu, arkadaşlarıyla işbirliği yaparak bulmacalar çözdüğü ve sanat yapıtlarını yorumladığı program, eğitim kurumları için çarşamba günleri düzenlenecek.

2-3 YAŞ GRUBU

Çocukların kompozisyonlar oluşturduğu, arkadaşlarıyla iş birliği yaparak bulmacalar çözdüğü ve sanat yapıtlarını yorumladığı program, her ayın bir cumartesi günü yapılacak. Çocuklar programa anne-babaları ile katılacak.